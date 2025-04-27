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Сотрудники ТЦК в Харькове пытались протаранить велосипедиста на машинах - РИА Новости, 27.04.2025
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15:48 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/ukraina-2013695338.html
Сотрудники ТЦК в Харькове пытались протаранить велосипедиста на машинах
Сотрудники ТЦК в Харькове пытались протаранить велосипедиста на машинах - РИА Новости, 27.04.2025
Сотрудники ТЦК в Харькове пытались протаранить велосипедиста на машинах
Представители военкомата в Харькове преследовали на трех автомобилях велосипедиста, создавая аварийную ситуацию, намеренно шли на таран с целью остановить его,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:48:00+03:00
2025-04-27T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Представители военкомата в Харькове преследовали на трех автомобилях велосипедиста, создавая аварийную ситуацию, намеренно шли на таран с целью остановить его, однако мужчине удалось уехать, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Охота работников ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) на велосипедиста в Харькове. Его "загоняют" как минимум три машины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео мужчина мобилизационного возраста на велосипеде дважды избегает лобового столкновения с автомобилями. Водители целенаправленно шли на таран, но мужчина, резко меняя траекторию движения, сумел уйти от наездов и скрыться с места происшествия. В аналогичном эпизоде, произошедшем в марте, парень был вынужден бросить транспорт и бежать, после чего сотрудники военкомата продолжили погоню пешком. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудники ТЦК в Харькове пытались протаранить велосипедиста на машинах

Сотрудники военкомата в Харькове на трех машинах пытались таранить велосипедиста

© СоцсетиАвтомобиль работников ТЦК пытается таранить велосипедиста в Харькове. Кадр видео
Автомобиль работников ТЦК пытается таранить велосипедиста в Харькове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Соцсети
Автомобиль работников ТЦК пытается таранить велосипедиста в Харькове. Кадр видео
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Представители военкомата в Харькове преследовали на трех автомобилях велосипедиста, создавая аварийную ситуацию, намеренно шли на таран с целью остановить его, однако мужчине удалось уехать, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Охота работников ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) на велосипедиста в Харькове. Его "загоняют" как минимум три машины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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На сопровождающем публикацию видео мужчина мобилизационного возраста на велосипеде дважды избегает лобового столкновения с автомобилями. Водители целенаправленно шли на таран, но мужчина, резко меняя траекторию движения, сумел уйти от наездов и скрыться с места происшествия.
В аналогичном эпизоде, произошедшем в марте, парень был вынужден бросить транспорт и бежать, после чего сотрудники военкомата продолжили погоню пешком.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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