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"Заставить Путина": в США сделали резкое заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 27.04.2025
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06:09 27.04.2025 (обновлено: 16:03 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/ukraina-2013649871.html
"Заставить Путина": в США сделали резкое заявление об окончании конфликта
"Заставить Путина": в США сделали резкое заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 27.04.2025
"Заставить Путина": в США сделали резкое заявление об окончании конфликта
Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение только тогда, когда поймет, что США больше не тянут на себе его армию, заявил отставной американский военный... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:09:00+03:00
2025-04-27T16:03:00+03:00
в мире
россия
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сша
владимир зеленский
дэниел дэвис
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение только тогда, когда поймет, что США больше не тянут на себе его армию, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в статье для американского журнала 19FortyFive.&quot;Понимая, что США больше не поддерживают его армию, Зеленскому наконец придется сделать то, что могло бы спасти жизни сотен тысяч его соотечественников в Стамбуле в 2022 году: договориться о прекращении войны&quot;, — говорится в публикации.По словам военного эксперта, американский лидер Дональд Трамп должен поставить главе киевского режима жесткий ультиматум: либо он принимает все условия России, либо хозяин Белого дома полностью выходит из мирного процесса и оставляет его один на один с Европой."Это был бы механизм принуждения, который наконец поставил бы Зеленского лицом к лицу с реальностью, что нет военного решения, чтобы избежать поражения. Нет пути, по которому Украина могла бы заставить Путина уступить хотя бы одному из его основных пунктов", — резюмировал Дэвис.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, указав, что его заявления о Крыме вредят процессу переговоров с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, а главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность постсоветской республики. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, но впереди еще много обсуждений.
https://ria.ru/20250427/prigovor-2013643633.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дэниел дэвис, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп
"Заставить Путина": в США сделали резкое заявление об окончании конфликта

19FortyFive: Зеленский подпишет мир, когда останется без поддержки США

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение только тогда, когда поймет, что США больше не тянут на себе его армию, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в статье для американского журнала 19FortyFive.
«

"Понимая, что США больше не поддерживают его армию, Зеленскому наконец придется сделать то, что могло бы спасти жизни сотен тысяч его соотечественников в Стамбуле в 2022 году: договориться о прекращении войны", — говорится в публикации.

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По словам военного эксперта, американский лидер Дональд Трамп должен поставить главе киевского режима жесткий ультиматум: либо он принимает все условия России, либо хозяин Белого дома полностью выходит из мирного процесса и оставляет его один на один с Европой.
"Это был бы механизм принуждения, который наконец поставил бы Зеленского лицом к лицу с реальностью, что нет военного решения, чтобы избежать поражения. Нет пути, по которому Украина могла бы заставить Путина уступить хотя бы одному из его основных пунктов", — резюмировал Дэвис.
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Москва неоднократно указывала на недоговороспособность постсоветской республики. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, но впереди еще много обсуждений.
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