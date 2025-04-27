https://ria.ru/20250427/ukraina-2013645416.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T03:29:00+03:00

2025-04-27T03:29:00+03:00

2025-04-27T03:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киевская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140978/83/1409788356_0:123:894:626_1920x0_80_0_0_2d0e7023e816925e013d95a2f8a7da54.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Житомирской области тревога была объявлена в 02.07 мск, в Одесской – в 02.31, в Николаевской – в 02.34, в Киевской – в 02.46, в Полтавской – в 02.48. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250427/opasnost-2013645080.html

россия

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киевская область, украина, вооруженные силы украины