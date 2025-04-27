https://ria.ru/20250427/ufa-2013710656.html

В Уфе органы опеки пытались попасть в квартиру женщины, избившей собаку

В Уфе органы опеки пытались попасть в квартиру женщины, избившей собаку - РИА Новости, 27.04.2025

В Уфе органы опеки пытались попасть в квартиру женщины, избившей собаку

Органы опеки города Уфы попытались попасть в квартиру семьи, где женщина при ребенке избила собаку из-за пролитого кофе, но им не открыли двери, сообщил РИА... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:36:00+03:00

2025-04-27T17:36:00+03:00

2025-04-27T17:36:00+03:00

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УФА, 27 апр – РИА Новости. Органы опеки города Уфы попытались попасть в квартиру семьи, где женщина при ребенке избила собаку из-за пролитого кофе, но им не открыли двери, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. В воскресенье общественный резонанс вызвало видео в соцсетях, где женщина из-за пролитого кофе избила маленькую собаку при собственном ребенке в Уфе. Правоохранители установили личность женщины – ею оказалась 28-летняя женщина. Проводится полицейская проверка. Источник агентства рассказал, что после сообщений в соцсетях, семью попытались навестить сотрудники органов опеки города. "Специалисты установили адрес, где живет семья. Пришли к ним, звонили в дверь, но никто не открыл. Будет проведена проверка", - пояснил собеседник. Другой источник агентства рассказал, что женщина, избившая собаку наблюдается у психиатра и принимает психотропные лекарства. Ранее в СМИ и соцсетях было опубликовано видео инцидента, зафиксированного камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На кадрах видно, как женщина ведет небольшого размера собаку за поводок, в один момент она роняет стакан, громко матерится, несколько раз пинает собаку и говорит ребенку, что теперь придется идти за новым кофе. Женщина упрекает ребенка, что в пролитом кофе виновата его собака. На записи слышно, как происходящим возмущается жительница дома. Женщина отвечает, что это не ее дело и уходит вместе с ребенком и собакой.

https://ria.ru/20250416/sobaka-2011502212.html

https://ria.ru/20250411/sobaka-2010821346.html

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происшествия, уфа, россия