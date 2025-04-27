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Мужчина, убивший дачников под Тверью, попросил провести еще одну экспертизу - РИА Новости, 27.04.2025
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11:15 27.04.2025 (обновлено: 11:20 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/ubiytsa-2013669596.html
Мужчина, убивший дачников под Тверью, попросил провести еще одну экспертизу
Мужчина, убивший дачников под Тверью, попросил провести еще одну экспертизу - РИА Новости, 27.04.2025
Мужчина, убивший дачников под Тверью, попросил провести еще одну экспертизу
Сергей Егоров, убивший в 2017 году девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино в Тверской области, просил для себя ещё одну психиатрическую экспертизу,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T11:15:00+03:00
2025-04-27T11:20:00+03:00
тверь
редкино
конаковский район
сергей егоров
воздушно-десантные войска россии
тверской областной суд
общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сергей Егоров, убивший в 2017 году девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино в Тверской области, просил для себя ещё одну психиатрическую экспертизу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно, по делу необходимо было провести дополнительную экспертизу", - говорится в одной из жалоб Егорова на приговор. При этом первичная эксперта признала его вменяемым, утвердив, что в момент совершения преступления он осознавал опасность своих действий. В начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они были застрелены. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелявшего. Как выяснилось, на даче во время большого застолья мужчина, которого местные называли электриком СНТ, был уличен в обмане по поводу службы в ВДВ, разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы преимущественно в колонии особого режима. В пользу потерпевших было взыскано более 10 миллионов рублей.
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тверь, редкино, конаковский район, сергей егоров, воздушно-десантные войска россии, тверской областной суд, общество
Тверь, Редкино, Конаковский район, Сергей Егоров, Воздушно-десантные войска России, Тверской областной суд, Общество
Мужчина, убивший дачников под Тверью, попросил провести еще одну экспертизу

Мужчина, убивший дачников под Тверью, попросил вторую психиатрическую экспертизу

© РИА Новости / Александр Солодков | Перейти в медиабанкСергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда
Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Александр Солодков
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Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сергей Егоров, убивший в 2017 году девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино в Тверской области, просил для себя ещё одну психиатрическую экспертизу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно, по делу необходимо было провести дополнительную экспертизу", - говорится в одной из жалоб Егорова на приговор.
При этом первичная эксперта признала его вменяемым, утвердив, что в момент совершения преступления он осознавал опасность своих действий.
В начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они были застрелены. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелявшего.
Как выяснилось, на даче во время большого застолья мужчина, которого местные называли электриком СНТ, был уличен в обмане по поводу службы в ВДВ, разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.
Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.
В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы преимущественно в колонии особого режима. В пользу потерпевших было взыскано более 10 миллионов рублей.
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