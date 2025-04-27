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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Николаевской областях Украины,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:43:00+03:00
2025-04-27T08:43:00+03:00
2025-04-27T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 8.14 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Через некоторое время ее объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Николаевской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу