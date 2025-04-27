В иранской провинции объявили траур после гибели 18 человек при взрыве
В иранской провинции Хормозган объявили траур после гибели 18 человек при взрыве
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в провинции, после того, как в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел взрыв, в результате которого 18 человек погибли и более 800 пострадали, передает гостелеканал IRIB.
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"После взрыва в порту имени Шахида Раджаи, в результате которого погибли 18 человек, губернатор Хормозгана объявил трехдневный всеобщий траур (в провинции - ред.)", - говорится в сообщении гостелеканала.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время, СМИ публиковали информацию, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.