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В иранской провинции объявили траур после гибели 18 человек при взрыве - РИА Новости, 27.04.2025
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08:04 27.04.2025 (обновлено: 08:17 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/traur-2013655272.html
В иранской провинции объявили траур после гибели 18 человек при взрыве
В иранской провинции объявили траур после гибели 18 человек при взрыве - РИА Новости, 27.04.2025
В иранской провинции объявили траур после гибели 18 человек при взрыве
Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в провинции, после того, как в порту имени Шахида Раджаи в городе... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:04:00+03:00
2025-04-27T08:17:00+03:00
в мире
персидский залив
иран
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в провинции, после того, как в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел взрыв, в результате которого 18 человек погибли и более 800 пострадали, передает гостелеканал IRIB."После взрыва в порту имени Шахида Раджаи, в результате которого погибли 18 человек, губернатор Хормозгана объявил трехдневный всеобщий траур (в провинции - ред.)", - говорится в сообщении гостелеканала.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время, СМИ публиковали информацию, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
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персидский залив
иран
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в мире, персидский залив, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Персидский залив, Иран, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
В иранской провинции объявили траур после гибели 18 человек при взрыве

В иранской провинции Хормозган объявили траур после гибели 18 человек при взрыве

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в провинции, после того, как в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел взрыв, в результате которого 18 человек погибли и более 800 пострадали, передает гостелеканал IRIB.
«
"После взрыва в порту имени Шахида Раджаи, в результате которого погибли 18 человек, губернатор Хормозгана объявил трехдневный всеобщий траур (в провинции - ред.)", - говорится в сообщении гостелеканала.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время, СМИ публиковали информацию, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Управление иранского порта Бендер-Аббас раскрыло подробности взрыва
26 апреля, 15:05
 
В миреПерсидский заливИранВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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