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СМИ узнали, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025
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22:56 27.04.2025 (обновлено: 23:05 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/tramp-2013737805.html
СМИ узнали, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского
СМИ узнали, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025
СМИ узнали, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского
Третий стул на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским перед церемонией похорон папы римского предназначался для переводчика, пишет газета РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:56:00+03:00
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в мире
сша
франция
ватикан
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Третий стул на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским перед церемонией похорон папы римского предназначался для переводчика, пишет газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции. "Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет", — говорится в статье.Источник издания также утверждает, что французский лидер Эммануэль Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую."Подтвердить свою поддержку прекращению огня, а президента Трампа — усилить давление на Россию", — указывается в материале. На видео, опубликованном Белым домом, видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо американского лидера и главы киевского режима, в зале был и французский президент. В итоге осталось только два стула — для Трампа и Зеленского.Накануне они провели короткую встречу перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, сообщил, что стороны договорились побеседовать после завершения церемонии, но, по данным портала "РБК-Украина", этого не произошло. Как заявил телеканал CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013701823.html
сша
франция
ватикан
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра в Ватикане
Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра в Ватикане.
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в мире, сша, франция, ватикан, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, умер папа римский франциск
В мире, США, Франция, Ватикан, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Умер папа римский Франциск
СМИ узнали, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского

Telegraph: стул на встрече Трампа с Зеленским предназначался для переводчика

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Третий стул на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским перед церемонией похорон папы римского предназначался для переводчика, пишет газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции.
"Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет", — говорится в статье.
Источник издания также утверждает, что французский лидер Эммануэль Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую.
"Подтвердить свою поддержку прекращению огня, а президента Трампа — усилить давление на Россию", — указывается в материале.
На видео, опубликованном Белым домом, видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо американского лидера и главы киевского режима, в зале был и французский президент. В итоге осталось только два стула — для Трампа и Зеленского.
Накануне они провели короткую встречу перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, сообщил, что стороны договорились побеседовать после завершения церемонии, но, по данным портала "РБК-Украина", этого не произошло. Как заявил телеканал CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Вчера, 16:43
 
В миреСШАФранцияВатиканДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУмер папа римский Франциск
 
 
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