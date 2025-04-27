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Опрос показал, как американцы оценивают политику Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
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18:30 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/tramp-2013717735.html
Опрос показал, как американцы оценивают политику Трампа
Опрос показал, как американцы оценивают политику Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
Опрос показал, как американцы оценивают политику Трампа
Более 60% американцев считают, что президент США Дональд Трамп пытается расширить президентские полномочия, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS и... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:30:00+03:00
2025-04-27T18:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 60% американцев считают, что президент США Дональд Трамп пытается расширить президентские полномочия, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS и компании YouGov. По данным опроса, 64% американцев уверены, что Трамп пытается расширить полномочия президента, в то время как 5% считают, что он, наоборот, пытается их сократить. Еще 31% опрошенных считают, что политика Трампа не нацелена ни на расширение, ни на сокращение полномочий президента. Согласно опросу, 76% американцев считают, что Трамп должен работать над принятием законопроектов вместе с Конгрессом, в то время как 24% жителей Штатов придерживаются мнения, что Трамп должен проводить свою политику в жизнь посредством президентских указов. По мнению 85% респондентов, администрации Трампа следует подчиняться решениям верховного суда США, если тот выносит решения в противовес ей, 15% опрошенных считают иначе. Опрос проводился среди 2356 американцев с 23 по 25 апреля. Статистическая погрешность опроса составляет 2,4 процентных пункта.
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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Опрос показал, как американцы оценивают политику Трампа

CBS: 60% американцев считают, что Трамп пытается расширить полномочия президента

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 60% американцев считают, что президент США Дональд Трамп пытается расширить президентские полномочия, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS и компании YouGov.
По данным опроса, 64% американцев уверены, что Трамп пытается расширить полномочия президента, в то время как 5% считают, что он, наоборот, пытается их сократить. Еще 31% опрошенных считают, что политика Трампа не нацелена ни на расширение, ни на сокращение полномочий президента.
Согласно опросу, 76% американцев считают, что Трамп должен работать над принятием законопроектов вместе с Конгрессом, в то время как 24% жителей Штатов придерживаются мнения, что Трамп должен проводить свою политику в жизнь посредством президентских указов. По мнению 85% респондентов, администрации Трампа следует подчиняться решениям верховного суда США, если тот выносит решения в противовес ей, 15% опрошенных считают иначе.
Опрос проводился среди 2356 американцев с 23 по 25 апреля. Статистическая погрешность опроса составляет 2,4 процентных пункта.
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В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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