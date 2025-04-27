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Опрос показал, сколько американцев негативно оценивают политику Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
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17:16 27.04.2025 (обновлено: 17:21 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/tramp-2013708932.html
Опрос показал, сколько американцев негативно оценивают политику Трампа
Опрос показал, сколько американцев негативно оценивают политику Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
Опрос показал, сколько американцев негативно оценивают политику Трампа
Более 50% американцев негативно оценивают деятельность президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS и компании YouGov. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 50% американцев негативно оценивают деятельность президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS и компании YouGov. По данным опроса, 55% американцев недовольны работой Трампа на посту президента. Сорок пять процентов, напротив, положительно оценивают его деятельность. В опросе также приводятся данные рейтинга президента за февраль, март и апрель. Так 9 февраля Трампа одобряли 53% американцев. В марте эта цифра понизилась до 50%. В апреле лидера США одобряют только 45% американцев. Кроме того, согласно опросу 53% американцев говорят об ухудшении состояния экономики США. По мнению 28% респондентов, ситуация напротив улучшается, а 19% считают, что она не изменилась.Опрос проводился среди 2356 американцев с 23 по 25 апреля. Статистическая погрешность опроса составляет 2,4 процентных пункта. Ранее данные опросов портала Decision Desk HQ и газеты Hill показали, что рейтинг одобрения президента Трампа снизился до самого низкого уровня с момента начала его второго срока на фоне экономических трудностей и общественной критики.
https://ria.ru/20250416/reyting-2011642683.html
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РИА Новости
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353
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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Опрос показал, сколько американцев негативно оценивают политику Трампа

CBS: более половины американцев негативно оценивают деятельность Трампа

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 50% американцев негативно оценивают деятельность президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS и компании YouGov.
По данным опроса, 55% американцев недовольны работой Трампа на посту президента. Сорок пять процентов, напротив, положительно оценивают его деятельность.
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В опросе также приводятся данные рейтинга президента за февраль, март и апрель. Так 9 февраля Трампа одобряли 53% американцев. В марте эта цифра понизилась до 50%. В апреле лидера США одобряют только 45% американцев.
Кроме того, согласно опросу 53% американцев говорят об ухудшении состояния экономики США. По мнению 28% респондентов, ситуация напротив улучшается, а 19% считают, что она не изменилась.
Опрос проводился среди 2356 американцев с 23 по 25 апреля. Статистическая погрешность опроса составляет 2,4 процентных пункта.
Ранее данные опросов портала Decision Desk HQ и газеты Hill показали, что рейтинг одобрения президента Трампа снизился до самого низкого уровня с момента начала его второго срока на фоне экономических трудностей и общественной критики.
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В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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