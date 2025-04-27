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Чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане - РИА Новости, 27.04.2025
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16:43 27.04.2025 (обновлено: 18:02 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/tramp-2013701823.html
Чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане - РИА Новости, 27.04.2025
Чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Президент США Дональд Трамп не дал французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:43:00+03:00
2025-04-27T18:02:00+03:00
в мире
сша
ватикан
рим
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не дал французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским, заявив, что тому "не следует здесь быть", пишет газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг. "Он говорит Макрону: "Ты здесь неправ, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь", — сказала специалист, комментируя кадры, на которых президент Франции пожимает руку Зеленскому, а Трамп пытается жестами развести их в разные стороны.Речь идет о видео, опубликованном Белым домом, в котором показали подготовку к переговорам. На записи видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо американского лидера и главы киевского режима, в зале был и французский президент. В итоге осталось только два стула — для Трампа и Зеленского.Накануне они провели короткую встречу перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, сообщил, что стороны договорились побеседовать после завершения церемонии, но, по данным портала "РБК-Украина", этого не произошло. Как заявил телеканал CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.
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ватикан
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Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра в Ватикане
Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра в Ватикане.
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в мире, сша, ватикан, рим, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция
В мире, США, Ватикан, Рим, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция
Чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Sun: Трамп в Ватикане велел Макрону не участвовать в его разговоре с Зеленским

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не дал французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским, заявив, что тому "не следует здесь быть", пишет газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг.
"Он говорит Макрону: "Ты здесь неправ, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь", — сказала специалист, комментируя кадры, на которых президент Франции пожимает руку Зеленскому, а Трамп пытается жестами развести их в разные стороны.
Речь идет о видео, опубликованном Белым домом, в котором показали подготовку к переговорам. На записи видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо американского лидера и главы киевского режима, в зале был и французский президент. В итоге осталось только два стула — для Трампа и Зеленского.
Накануне они провели короткую встречу перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, сообщил, что стороны договорились побеседовать после завершения церемонии, но, по данным портала "РБК-Украина", этого не произошло. Как заявил телеканал CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону после унижения от Трампа
Вчера, 10:57
 
В миреСШАВатиканРимДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранция
 
 
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