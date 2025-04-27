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Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 27.04.2025 (обновлено: 19:46 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/tramp-2013659510.html
Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт
Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт - РИА Новости, 27.04.2025
Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней пребывания в Белом доме пережил "крах иллюзий" о сроках решения украинского кризиса и понял, что урегулированию... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:18:00+03:00
2025-04-27T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
киев
украина
дональд трамп
джо байден
барак обама
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней пребывания в Белом доме пережил "крах иллюзий" о сроках решения украинского кризиса и понял, что урегулированию препятствует не только Киев, но и его европейские доноры, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Я думаю, что, конечно, у него произошел некий такой крах иллюзий. &lt;…&gt; Его взгляды по Украине поменялись. Я думаю, что он начал понимать, что главным препятствием на пути мирного процесса является не только позиция Киева, но и позиция как раз этих европейских финансовых доноров, которые и Трампа ненавидят и презирают, и еще больше ненавидят Россию", — полагает собеседник агентства. Как напомнил Блохин, перед вступлением в должность Трамп заявлял о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа. Теперь же американский лидер пытается вывести США из конфликта, сохранив при этом лицо, чтобы не вызывать ассоциаций с выводом американских войск из Афганистана при его предшественнике Джо Байдене. "А как можно сохранить лицо? Понятно, что получив какую-то прибыль. Прибыль может исчисляться не только в долларах, но и в политическом престиже. &lt;…&gt; Единственное, какой престиж может получить Трамп, — это как раз его мирные инициативы. Представьте себе, все пытались быть модератором переговорного процесса: вспомните Китай, Арабские Эмираты, Турцию. Если у Трампа это получится, то, конечно, он свой политический рейтинг увеличит. Он будет выглядеть главным таким миротворцем Европы", — подчеркнул эксперт. При этом политолог допустил, что у президента США могут быть притязания на Нобелевскую премию мира, которую в прошлом получил его "персональный враг" — экс-президент США Барак Обама.
https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html
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сша, киев, украина, дональд трамп, джо байден, барак обама, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, В мире
Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт

Политолог Блохин: иллюзии Трампа об украинском конфликте разрушились за 100 дней

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней пребывания в Белом доме пережил "крах иллюзий" о сроках решения украинского кризиса и понял, что урегулированию препятствует не только Киев, но и его европейские доноры, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Я думаю, что, конечно, у него произошел некий такой крах иллюзий. <…> Его взгляды по Украине поменялись. Я думаю, что он начал понимать, что главным препятствием на пути мирного процесса является не только позиция Киева, но и позиция как раз этих европейских финансовых доноров, которые и Трампа ненавидят и презирают, и еще больше ненавидят Россию", — полагает собеседник агентства.
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Как напомнил Блохин, перед вступлением в должность Трамп заявлял о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа. Теперь же американский лидер пытается вывести США из конфликта, сохранив при этом лицо, чтобы не вызывать ассоциаций с выводом американских войск из Афганистана при его предшественнике Джо Байдене.
"А как можно сохранить лицо? Понятно, что получив какую-то прибыль. Прибыль может исчисляться не только в долларах, но и в политическом престиже. <…> Единственное, какой престиж может получить Трамп, — это как раз его мирные инициативы. Представьте себе, все пытались быть модератором переговорного процесса: вспомните Китай, Арабские Эмираты, Турцию. Если у Трампа это получится, то, конечно, он свой политический рейтинг увеличит. Он будет выглядеть главным таким миротворцем Европы", — подчеркнул эксперт.
При этом политолог допустил, что у президента США могут быть притязания на Нобелевскую премию мира, которую в прошлом получил его "персональный враг" — экс-президент США Барак Обама.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевУкраинаДональд ТрампДжо БайденБарак ОбамаВ мире
 
 
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