https://ria.ru/20250427/tramp-2013659510.html

Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт

Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт - РИА Новости, 27.04.2025

Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней пребывания в Белом доме пережил "крах иллюзий" о сроках решения украинского кризиса и понял, что урегулированию... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:18:00+03:00

2025-04-27T09:18:00+03:00

2025-04-27T19:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

киев

украина

дональд трамп

джо байден

барак обама

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177152_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47397433ea75c17005279c34f7c6a971.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней пребывания в Белом доме пережил "крах иллюзий" о сроках решения украинского кризиса и понял, что урегулированию препятствует не только Киев, но и его европейские доноры, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Я думаю, что, конечно, у него произошел некий такой крах иллюзий. <…> Его взгляды по Украине поменялись. Я думаю, что он начал понимать, что главным препятствием на пути мирного процесса является не только позиция Киева, но и позиция как раз этих европейских финансовых доноров, которые и Трампа ненавидят и презирают, и еще больше ненавидят Россию", — полагает собеседник агентства. Как напомнил Блохин, перед вступлением в должность Трамп заявлял о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа. Теперь же американский лидер пытается вывести США из конфликта, сохранив при этом лицо, чтобы не вызывать ассоциаций с выводом американских войск из Афганистана при его предшественнике Джо Байдене. "А как можно сохранить лицо? Понятно, что получив какую-то прибыль. Прибыль может исчисляться не только в долларах, но и в политическом престиже. <…> Единственное, какой престиж может получить Трамп, — это как раз его мирные инициативы. Представьте себе, все пытались быть модератором переговорного процесса: вспомните Китай, Арабские Эмираты, Турцию. Если у Трампа это получится, то, конечно, он свой политический рейтинг увеличит. Он будет выглядеть главным таким миротворцем Европы", — подчеркнул эксперт. При этом политолог допустил, что у президента США могут быть притязания на Нобелевскую премию мира, которую в прошлом получил его "персональный враг" — экс-президент США Барак Обама.

https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html

https://ria.ru/20250427/postupok-2013644736.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, киев, украина, дональд трамп, джо байден, барак обама, в мире