Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт
Политолог Блохин: иллюзии Трампа об украинском конфликте разрушились за 100 дней
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней пребывания в Белом доме пережил "крах иллюзий" о сроках решения украинского кризиса и понял, что урегулированию препятствует не только Киев, но и его европейские доноры, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Я думаю, что, конечно, у него произошел некий такой крах иллюзий. <…> Его взгляды по Украине поменялись. Я думаю, что он начал понимать, что главным препятствием на пути мирного процесса является не только позиция Киева, но и позиция как раз этих европейских финансовых доноров, которые и Трампа ненавидят и презирают, и еще больше ненавидят Россию", — полагает собеседник агентства.
Как напомнил Блохин, перед вступлением в должность Трамп заявлял о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа. Теперь же американский лидер пытается вывести США из конфликта, сохранив при этом лицо, чтобы не вызывать ассоциаций с выводом американских войск из Афганистана при его предшественнике Джо Байдене.
"А как можно сохранить лицо? Понятно, что получив какую-то прибыль. Прибыль может исчисляться не только в долларах, но и в политическом престиже. <…> Единственное, какой престиж может получить Трамп, — это как раз его мирные инициативы. Представьте себе, все пытались быть модератором переговорного процесса: вспомните Китай, Арабские Эмираты, Турцию. Если у Трампа это получится, то, конечно, он свой политический рейтинг увеличит. Он будет выглядеть главным таким миротворцем Европы", — подчеркнул эксперт.
При этом политолог допустил, что у президента США могут быть притязания на Нобелевскую премию мира, которую в прошлом получил его "персональный враг" — экс-президент США Барак Обама.