https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html

Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским

Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским - РИА Новости, 27.04.2025

Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о близком решении конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским, заявил глава Эстонии Алар Карис в комментарии... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:58:00+03:00

2025-04-27T08:58:00+03:00

2025-04-27T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о близком решении конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским, заявил глава Эстонии Алар Карис в комментарии ERR. Карис отметил, что поинтересовался у главы Белого дома, как идет процесс мирного урегулирования."Он (Трамп. — Прим. ред) <...> сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", — говорится в публикации.Трамп накануне провел короткую встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.

https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html

https://ria.ru/20250427/makron-2013667809.html

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в мире, эстония, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, алар карис