Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским
Президент Эстонии Карис: Трамп сказал о близком решении конфликта на Украине
© Getty Images / NurPhoto / Jakub PorzyckiПрезидент США Дональд Трамп и президент Эстонии Алар Карис во время церемонии похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
© Getty Images / NurPhoto / Jakub Porzycki
Президент США Дональд Трамп и президент Эстонии Алар Карис во время церемонии похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о близком решении конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским, заявил глава Эстонии Алар Карис в комментарии ERR.
Карис отметил, что поинтересовался у главы Белого дома, как идет процесс мирного урегулирования.
Карис отметил, что поинтересовался у главы Белого дома, как идет процесс мирного урегулирования.
"Он (Трамп. — Прим. ред) <...> сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", — говорится в публикации.
Трамп накануне провел короткую встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.
Трамп накануне провел короткую встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.