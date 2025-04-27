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Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 27.04.2025 (обновлено: 18:51 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html
Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским
Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским - РИА Новости, 27.04.2025
Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о близком решении конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским, заявил глава Эстонии Алар Карис в комментарии... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:58:00+03:00
2025-04-27T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
дональд трамп
сша
украина
владимир зеленский
алар карис
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о близком решении конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским, заявил глава Эстонии Алар Карис в комментарии ERR. Карис отметил, что поинтересовался у главы Белого дома, как идет процесс мирного урегулирования."Он (Трамп. — Прим. ред) &lt;...&gt; сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", — говорится в публикации.Трамп накануне провел короткую встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.
https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html
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в мире, эстония, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, алар карис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Зеленский, Алар Карис
Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским

Президент Эстонии Карис: Трамп сказал о близком решении конфликта на Украине

© Getty Images / NurPhoto / Jakub PorzyckiПрезидент США Дональд Трамп и президент Эстонии Алар Карис во время церемонии похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и президент Эстонии Алар Карис во время церемонии похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Jakub Porzycki
Президент США Дональд Трамп и президент Эстонии Алар Карис во время церемонии похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о близком решении конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским, заявил глава Эстонии Алар Карис в комментарии ERR.

Карис отметил, что поинтересовался у главы Белого дома, как идет процесс мирного урегулирования.
Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
Вчера, 08:34
"Он (Трамп. — Прим. ред) <...> сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", — говорится в публикации.

Трамп накануне провел короткую встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияДональд ТрампСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлар Карис
 
 
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