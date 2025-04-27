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Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:34 27.04.2025 (обновлено: 01:45 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/tramp-2013642113.html
Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми
Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми - РИА Новости, 27.04.2025
Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми
Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T01:34:00+03:00
2025-04-27T01:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.Так он прокомментировал статью продемократической газеты New York Times и, в частности, ее шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия хозяина Белого дома за первые сто дней его президентства якобы играют на руку Москве."Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", — написал он.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления о Крыме вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, а главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность постсоветской республики. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, но впереди еще много обсуждений.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми

Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Так он прокомментировал статью продемократической газеты New York Times и, в частности, ее шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия хозяина Белого дома за первые сто дней его президентства якобы играют на руку Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Россия сорвала переговоры Трампа и Зеленского отличной новостью о Курске
Вчера, 17:52
"Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", — написал он.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления о Крыме вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, а главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность постсоветской республики. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, но впереди еще много обсуждений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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