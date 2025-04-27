https://ria.ru/20250427/tramp-2013642113.html

Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми

Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми - РИА Новости, 27.04.2025

Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми

Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T01:34:00+03:00

2025-04-27T01:34:00+03:00

2025-04-27T01:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.Так он прокомментировал статью продемократической газеты New York Times и, в частности, ее шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия хозяина Белого дома за первые сто дней его президентства якобы играют на руку Москве."Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", — написал он.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления о Крыме вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, а главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность постсоветской республики. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, но впереди еще много обсуждений.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский