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Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта - РИА Новости, 27.04.2025
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08:46 27.04.2025 (обновлено: 16:27 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html
Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта
Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта - РИА Новости, 27.04.2025
Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта
Москва и Пекин могли бы принять участие в расследовании теракта в Кашмире, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:46:00+03:00
2025-04-27T16:27:00+03:00
в мире
пакистан
россия
кашмир
шехбаз шариф
нарендра моди
индия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва и Пекин могли бы принять участие в расследовании теракта в Кашмире, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости."Думаю, что Россия, или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень, очень позитивную роль в этом кризисе и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия, или (премьер-министр Нарендра. — Прим. ред.) Моди говорит правду. Пусть международная группа выяснит это", — сказал собеседник агентства.По его словам, провести международное расследование предложил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф."Давайте выясним, кто является виновником и исполнителем этого инцидента в Индии, в Кашмире &lt;…&gt; разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан. Это просто заявления — пустые заявления и ничего больше", — подчеркнул Хаваджа.Министр отметил, что пакистанская армия не планирует начинать военные действия против Индии, если со стороны последней не будет эскалации. По его мнению, ситуация не приведет к обмену ядерными ударами.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также страна немедленно приостановила выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы аннулируют 27 апреля.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили выдачу виз ее гражданам в рамках системы освобождения от виз СААРК.Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250426/perestrelka-2013551379.html
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в мире, пакистан, россия, кашмир, шехбаз шариф, нарендра моди, индия
В мире, Пакистан, Россия, Кашмир, Шехбаз Шариф, Нарендра Моди, Индия
Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта

МО Пакистана призвало РФ и КНР поучаствовать в расследовании теракта в Кашмире

© Getty Images / Anadolu / Muhammad RezaСотрудники правоохранительных органов перед зданием посольства Индии в Исламабаде
Сотрудники правоохранительных органов перед зданием посольства Индии в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Muhammad Reza
Сотрудники правоохранительных органов перед зданием посольства Индии в Исламабаде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва и Пекин могли бы принять участие в расследовании теракта в Кашмире, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.
"Думаю, что Россия, или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень, очень позитивную роль в этом кризисе и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия, или (премьер-министр Нарендра. — Прим. ред.) Моди говорит правду. Пусть международная группа выяснит это", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, провести международное расследование предложил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
"Давайте выясним, кто является виновником и исполнителем этого инцидента в Индии, в Кашмире <…> разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан. Это просто заявления — пустые заявления и ничего больше", — подчеркнул Хаваджа.
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Министр отметил, что пакистанская армия не планирует начинать военные действия против Индии, если со стороны последней не будет эскалации. По его мнению, ситуация не приведет к обмену ядерными ударами.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.
Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также страна немедленно приостановила выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы аннулируют 27 апреля.
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В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили выдачу виз ее гражданам в рамках системы освобождения от виз СААРК.
Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Индия хочет в золотой век, но гиря на ногах мешает
Вчера, 08:00
 
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