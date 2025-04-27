https://ria.ru/20250427/svo-2013738775.html

"Вести недели" показали французских добровольцев, воюющих за Россию на СВО

"Вести недели" показали французских добровольцев, воюющих за Россию на СВО - РИА Новости, 28.04.2025

"Вести недели" показали французских добровольцев, воюющих за Россию на СВО

Отряд французских добровольцев воюет против украинских неонацистов в Донбассе, сообщил российский тележурналист Александр Рогаткин в репортаже в программе... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-27T23:22:00+03:00

2025-04-27T23:22:00+03:00

2025-04-28T00:00:00+03:00

в мире

россия

донбасс

александр рогаткин

программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отряд французских добровольцев воюет против украинских неонацистов в Донбассе, сообщил российский тележурналист Александр Рогаткин в репортаже в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". "Отряд французских добровольцев с легендарным названием "Нормандия — Неман" воюет под знаменитым красным флагом с леопардами и белой молнией", — рассказал он.По словам журналиста, военный с позывным Падре приехал воевать в Донбасс в декабре прошлого года, а его сослуживец с позывным Готье — месяц назад. "Точно так же и сейчас мы находимся в одной команде с русскими и французами — и служим вместе, и погибаем вместе", — заявил Падре. Оба добровольца — бывшие кадровые офицеры французской армии. У Падре опыта побольше, он долгое время был инструктором в иностранном легионе, но современная "война дронов" для них — это что-то совершенно новое, отметил Рогаткин."Обучение проходят хорошо, оно довольно интенсивное, я получаю опыт России в плане войны с помощью дронов. Это очень сильно отличается от того, что происходит в западных армиях", — поделился Готье. Один из добровольцев добавил, что русские и французы должны вместе бороться против "дегенеративных идей" Запада, таких как воукизм и ЛГБТ*, которые морально разрушают.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250427/zapad-2013735712.html

https://ria.ru/20250426/evropa-2013508091.html

россия

донбасс

франция

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Фрагмент репортажа о французских добровольцах в Донбассе из программы "Вести недели" на "России 1" Фрагмент репортажа о французских добровольцах в Донбассе из программы "Вести недели" на "России 1" 2025-04-27T23:22 true PT0M36S

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