https://ria.ru/20250427/svo-2013738775.html
"Вести недели" показали французских добровольцев, воюющих за Россию на СВО
"Вести недели" показали французских добровольцев, воюющих за Россию на СВО - РИА Новости, 28.04.2025
"Вести недели" показали французских добровольцев, воюющих за Россию на СВО
Отряд французских добровольцев воюет против украинских неонацистов в Донбассе, сообщил российский тележурналист Александр Рогаткин в репортаже в программе... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-27T23:22:00+03:00
2025-04-27T23:22:00+03:00
2025-04-28T00:00:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отряд французских добровольцев воюет против украинских неонацистов в Донбассе, сообщил российский тележурналист Александр Рогаткин в репортаже в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". "Отряд французских добровольцев с легендарным названием "Нормандия — Неман" воюет под знаменитым красным флагом с леопардами и белой молнией", — рассказал он.По словам журналиста, военный с позывным Падре приехал воевать в Донбасс в декабре прошлого года, а его сослуживец с позывным Готье — месяц назад. "Точно так же и сейчас мы находимся в одной команде с русскими и французами — и служим вместе, и погибаем вместе", — заявил Падре. Оба добровольца — бывшие кадровые офицеры французской армии. У Падре опыта побольше, он долгое время был инструктором в иностранном легионе, но современная "война дронов" для них — это что-то совершенно новое, отметил Рогаткин."Обучение проходят хорошо, оно довольно интенсивное, я получаю опыт России в плане войны с помощью дронов. Это очень сильно отличается от того, что происходит в западных армиях", — поделился Готье. Один из добровольцев добавил, что русские и французы должны вместе бороться против "дегенеративных идей" Запада, таких как воукизм и ЛГБТ*, которые морально разрушают.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250427/zapad-2013735712.html
https://ria.ru/20250426/evropa-2013508091.html
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Фрагмент репортажа о французских добровольцах в Донбассе из программы "Вести недели" на "России 1"
Фрагмент репортажа о французских добровольцах в Донбассе из программы "Вести недели" на "России 1"
2025-04-27T23:22
true
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РИА Новости
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в мире, россия, донбасс, александр рогаткин, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1"), франция, донецкая народная республика, луганская народная республика
В мире, Россия, Донбасс, Александр Рогаткин, Программа "Вести недели" ( телеканал "Россия 1"), Франция, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
"Вести недели" показали французских добровольцев, воюющих за Россию на СВО
Вести недели: французский отряд "Нормандия — Неман" воюет против ВСУ в Донбассе