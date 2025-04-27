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В Карелии маломерное судно с туристами потерпело крушение - РИА Новости, 27.04.2025
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13:28 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
В Карелии маломерное судно с туристами потерпело крушение
В Карелии маломерное судно с туристами потерпело крушение - РИА Новости, 27.04.2025
В Карелии маломерное судно с туристами потерпело крушение
Маломерное судно с туристами в субботу потерпело крушение на Ладожском озере в Карелии, всех пассажиров спас экипаж катера, который проезжал мимо, сообщил глава РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:28:00+03:00
2025-04-27T13:28:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Маломерное судно с туристами в субботу потерпело крушение на Ладожском озере в Карелии, всех пассажиров спас экипаж катера, который проезжал мимо, сообщил глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин. "При перевозке группы туристов на маломерном судне сортавальским перевозчиком в условиях сильного волнения на воде произошло разрушение корпуса судна. В результате повреждения внутрь стала быстро поступать вода. Пассажиры были спасены благодаря проезжавшему мимо катеру", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как уточнил Крупин, поврежденный катер транспортировали в бухту Валаамского монастыря. Никто из пассажиров не пострадал. Глава Сортавальского округа добавил, что и перевозчик, и судно имели необходимые лицензии. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в воскресенье, что катер, по предварительным данным, прекратил движение по озеру из-за технической неисправности. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. По факту субботнего происшествия на Ладожском озере проводится проверка.
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происшествия
Происшествия
В Карелии маломерное судно с туристами потерпело крушение

Маломерное судно с туристами потерпело крушение в Карелии, все спасены

© Фото : пресс-служба главы Сортавальского муниципального округаМаломерное судно потерпело крушение на Ладожском озере в Карелии
Маломерное судно потерпело крушение на Ладожском озере в Карелии - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : пресс-служба главы Сортавальского муниципального округа
Маломерное судно потерпело крушение на Ладожском озере в Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Маломерное судно с туристами в субботу потерпело крушение на Ладожском озере в Карелии, всех пассажиров спас экипаж катера, который проезжал мимо, сообщил глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин.
«
"При перевозке группы туристов на маломерном судне сортавальским перевозчиком в условиях сильного волнения на воде произошло разрушение корпуса судна. В результате повреждения внутрь стала быстро поступать вода. Пассажиры были спасены благодаря проезжавшему мимо катеру", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнил Крупин, поврежденный катер транспортировали в бухту Валаамского монастыря. Никто из пассажиров не пострадал.
Глава Сортавальского округа добавил, что и перевозчик, и судно имели необходимые лицензии.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в воскресенье, что катер, по предварительным данным, прекратил движение по озеру из-за технической неисправности. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло.
По факту субботнего происшествия на Ладожском озере проводится проверка.
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