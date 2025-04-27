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Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 27.04.2025
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10:18 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/strelba-2013664414.html
Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским
Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 27.04.2025
Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским
Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским, возбуждено уголовное дело, сообщает главное следственное управление СК по... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:18:00+03:00
2025-04-27T10:18:00+03:00
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским, возбуждено уголовное дело, сообщает главное следственное управление СК по Камчатскому краю. "Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего посягательство на жизнь инспекторов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (статья 317 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следствие установило, что в вечернее время 26 апреля 46-летний мужчина, угнав машину бывшей жены, скрывался на автомобиле от погони преследовавших его сотрудников полиции, после чего подозреваемый вынужденно припарковал машину во дворе одного из домов по улице Капитана Беляева в городе Петропавловске-Камчатском и, не желая быть задержанным, произвел в полицейских не менее шести прицельных выстрелов из находившегося при нем предмета, внешне схожего с огнестрельным оружием. В результате происшествия сотрудники полиции не пострадали, нарушитель задержан, уточнили в ведомстве. "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в управлении. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250423/moskva-2013037520.html
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камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским

СК: житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским, возбуждено уголовное дело, сообщает главное следственное управление СК по Камчатскому краю.
«
"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего посягательство на жизнь инспекторов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (статья 317 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что в вечернее время 26 апреля 46-летний мужчина, угнав машину бывшей жены, скрывался на автомобиле от погони преследовавших его сотрудников полиции, после чего подозреваемый вынужденно припарковал машину во дворе одного из домов по улице Капитана Беляева в городе Петропавловске-Камчатском и, не желая быть задержанным, произвел в полицейских не менее шести прицельных выстрелов из находившегося при нем предмета, внешне схожего с огнестрельным оружием.
В результате происшествия сотрудники полиции не пострадали, нарушитель задержан, уточнили в ведомстве.
«
"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в управлении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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