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В Стамбуле после землетрясения пострадали более тысячи зданий - РИА Новости, 27.04.2025
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14:37 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/stambul-2013686906.html
В Стамбуле после землетрясения пострадали более тысячи зданий
В Стамбуле после землетрясения пострадали более тысячи зданий - РИА Новости, 27.04.2025
В Стамбуле после землетрясения пострадали более тысячи зданий
Более тысячи зданий слегка повреждены после землетрясения в Стамбуле в среду, заявил в воскресенье министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:37:00+03:00
2025-04-27T14:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 апр - РИА Новости. Более тысячи зданий слегка повреждены после землетрясения в Стамбуле в среду, заявил в воскресенье министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. "Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 15 тысяч 13 зданий, из которых 1025 получили небольшие повреждения, а более 12,3 тысяч не повреждены", - сообщил Курум в соцсети X. Оценка ущерба продолжается, отметил министр. Он не уточнил состояние около 1,5 тысяч зданий. Больше всего сообщений от граждан о повреждениях поступило из густонаселенных районов на западе города - Бахчелиэвлер и Эсенлер. Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу зафиксированы десятки афтершоков, один из них - магнитудой 4,3.
https://ria.ru/20250426/zemletrjasenie-2013539748.html
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в мире, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море
В Стамбуле после землетрясения пострадали более тысячи зданий

Министр Курум: более тысячи зданий повреждены после землетрясения в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 апр - РИА Новости. Более тысячи зданий слегка повреждены после землетрясения в Стамбуле в среду, заявил в воскресенье министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
"Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 15 тысяч 13 зданий, из которых 1025 получили небольшие повреждения, а более 12,3 тысяч не повреждены", - сообщил Курум в соцсети X.
Оценка ущерба продолжается, отметил министр. Он не уточнил состояние около 1,5 тысяч зданий.
Больше всего сообщений от граждан о повреждениях поступило из густонаселенных районов на западе города - Бахчелиэвлер и Эсенлер. Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу зафиксированы десятки афтершоков, один из них - магнитудой 4,3.
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В миреСтамбулТурцияМраморное море
 
 
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