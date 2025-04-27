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В Южной Каролине произошла перестрелка - РИА Новости, 27.04.2025
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21:35 27.04.2025 (обновлено: 21:56 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/ssha-2013733433.html
В Южной Каролине произошла перестрелка
В Южной Каролине произошла перестрелка - РИА Новости, 27.04.2025
В Южной Каролине произошла перестрелка
Перестрелка произошла в американском городе Миртл-Бич в Южной Каролине, один человек погиб, 11 получили ранения, сообщает в воскресенье местный телеканал WMFB... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T21:35:00+03:00
2025-04-27T21:56:00+03:00
в мире
южная каролина
сша
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Перестрелка произошла в американском городе Миртл-Бич в Южной Каролине, один человек погиб, 11 получили ранения, сообщает в воскресенье местный телеканал WMFB со ссылкой на власти."Полиция сообщила, что 11 человек получили ранения и получают медицинскую помощь. Человек, в которого стреляли во время реагирования офицера, скончался от полученных ранений", - сообщает телеканал.Перестрелка произошла ночью с субботы на воскресенье, когда полиция отреагировала на "беспорядочное" поведение лиц на улице, передает телеканал.
https://ria.ru/20250417/florida-2011930530.html
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в мире, южная каролина, сша
В мире, Южная Каролина, США
В Южной Каролине произошла перестрелка

При перестрелке городе Миртл-Бич в Южной Каролине погиб человек

© AP Photo / David Goldman Американские полицейские
Американские полицейские - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / David Goldman
Американские полицейские. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Перестрелка произошла в американском городе Миртл-Бич в Южной Каролине, один человек погиб, 11 получили ранения, сообщает в воскресенье местный телеканал WMFB со ссылкой на власти.
"Полиция сообщила, что 11 человек получили ранения и получают медицинскую помощь. Человек, в которого стреляли во время реагирования офицера, скончался от полученных ранений", - сообщает телеканал.
Перестрелка произошла ночью с субботы на воскресенье, когда полиция отреагировала на "беспорядочное" поведение лиц на улице, передает телеканал.
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