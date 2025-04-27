https://ria.ru/20250427/ssha-2013709782.html
США могут возобновить диалог с КНДР, пишет Axios
США могут возобновить диалог с КНДР, пишет Axios - РИА Новости, 27.04.2025
США могут возобновить диалог с КНДР, пишет Axios
Администрация президента США Дональда Трампа проводит консультации с экспертами по вопросу потенциального возобновления диалога с КНДР, сообщает портал Axios со РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:21:00+03:00
2025-04-27T17:21:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проводит консультации с экспертами по вопросу потенциального возобновления диалога с КНДР, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Администрация Трампа закулисно проводит обсуждения и консультируется с внешними экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Северной Кореей", - говорится в сообщении.Как сообщил порталу неназванный высокопоставленный американский чиновник, власти США оценивают и обсуждают потенциальные перспективы в этом вопросе, включая взаимодействие с КНДР, а в многочисленных круглых столах с внешними экспертами по КНДР принимали участие представители госдепартамента и Совета национальной безопасности США.Неназванный бывший высокопоставленный чиновник США сообщил Axios, что готовность Пхеньяна к диалогу будет зависеть от сути разговора: если бы разговор шёл о контроле над вооружениями и признании КНДР ядерной державой, "они бы вели эти переговоры целый день"."Трампу будет сложно создать такой же рычаг давления на (лидера КНДР - ред.) Ким Чен Ына, какой у него был в первый срок, учитывая ядерные достижения и более сильную дипломатическую позицию Северной Кореи", - добавляется в публикации портала.
https://ria.ru/20250413/sovetnik-2011043530.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), дональд трамп, ким чен ын
В мире, США, КНДР (Северная Корея), Дональд Трамп, Ким Чен Ын
США могут возобновить диалог с КНДР, пишет Axios
Axios: офис Трампа проводит консультации по вопросу возобновления диалога с КНДР
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа проводит консультации с экспертами по вопросу потенциального возобновления диалога с КНДР, сообщает портал Axios
со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа закулисно проводит обсуждения и консультируется с внешними экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Северной Кореей", - говорится в сообщении.
Как сообщил порталу неназванный высокопоставленный американский чиновник, власти США оценивают и обсуждают потенциальные перспективы в этом вопросе, включая взаимодействие с КНДР, а в многочисленных круглых столах с внешними экспертами по КНДР принимали участие представители госдепартамента и Совета национальной безопасности США.
Неназванный бывший высокопоставленный чиновник США сообщил Axios, что готовность Пхеньяна к диалогу будет зависеть от сути разговора: если бы разговор шёл о контроле над вооружениями и признании КНДР ядерной державой, "они бы вели эти переговоры целый день".
"Трампу будет сложно создать такой же рычаг давления на (лидера КНДР - ред.) Ким Чен Ына, какой у него был в первый срок, учитывая ядерные достижения и более сильную дипломатическую позицию Северной Кореи", - добавляется в публикации портала.