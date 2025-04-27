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Китайские фабрики переносят производство в США, пишут СМИ

Китайские фабрики переносят производство в США, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2025

Китайские фабрики переносят производство в США, пишут СМИ

Китайские фабрики постепенно переносят производство на территорию США из-за высоких пошлин, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:25:00+03:00

2025-04-27T16:25:00+03:00

2025-04-27T16:44:00+03:00

сша

китай

даллас

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. Китайские фабрики постепенно переносят производство на территорию США из-за высоких пошлин, пишет газета South China Morning Post. "Китайские производители в самых разных секторах — от нефтехимии до производства кружек с принтами — в последние недели тихо, но быстро переходят к созданию новых американских предприятий, пытаясь избежать наихудших последствий усиливающейся торговой войны между США и Китаем", — говорится в статье.Издание приводит в пример владельца бизнеса по производству оригинальных подарков по фамилии Чжоу, который с апреля работает над открытием новой фабрики в Далласе в штате Техас. По его словам, он неделями отрабатывает 14-часовые смены, пытаясь найти склады, организовать доставку и получить рабочие американские визы для сотрудников, поскольку новое предприятие должно открыться в мае. Чжоу рассказал, что перенос производства в США был сложным процессом, но он чувствует, что у него нет выбора, так как, если он не найдет способ обойти повышение пошлин, его бизнесу, вероятно, придется бороться за выживание. "На США приходится почти 95% наших заказов. Это не тот рынок, который мы можем позволить себе потерять", - сказал он. Отмечается, что для компании Чжоу, которая производит персонализированные подарки, такие как кружки и футболки с напечатанными принтами, серьезным ударом стало решение администрации Дональда Трампа отменить правило "de minimis", которое освобождало небольшие партии товаров от импортных пошлин США. До недавнего времени его компания отправляла в день тысячи посылок в США без уплаты пошлин, теперь эти поставки облагаются 90% сбором, из-за чего расходы на доставку могут резко вырасти. Газета подчеркивает, что производство в США позволит Чжоу избежать пошлин, однако у этого также есть множество недостатков, так как рабочая сила в Штатах стоит дорого, а правила трудоустройства намного строже, чем в Китае. Поэтому на заводе в Далласе он планирует производить только те товары, которые требуют минимального ручного труда . "Китайские фирмы найдут способы адаптироваться. Американцам все равно будут нужны эти товары, и они все равно будут покупать их у китайских компаний, просто через другие каналы", - считает Чжоу, который планирует продолжить производство в США, даже если две крупнейшие экономики мира достигнут соглашения о деэскалации торговой войны. Издание пишет, что многие другие китайские экспортеры также выбирают аналогичный подход. К примеру, Чжу Нин, который руководит консалтинговой компанией, помогающей китайским компаниям локализовать производство в США, рассказал, что получил не менее 100 запросов только за последние четыре месяца, столько же он получил за весь прошлый год. Чжу Нин предупредил, что фирмам необходимо адаптировать свои стратегии бизнеса для американского рынка, чтобы максимизировать прибыль. По его мнению, "высокоавтоматизированные производственные линии лучше подходят для производства в США, затраты на рабочую силу в США остаются высокими, а эффективность труда не соответствует китайской". Владелец бизнеса по производству электронных компонентов в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун по фамилии Ли разделяет эту точку зрения, ранее в этом месяце он открыл новый завод в городе Рино штата Невада. По его словам, в отличие от производственной линии в Шэньчжэне, завод в Неваде сосредоточен на сборке сенсорных модулей, которые имеют скромные цепочки поставок и потребности в рабочей силе. По его мнению, "самой большой проблемой для китайских фирм, открывающих заводы в США, является отсутствие полной цепочки поставок". Компании часто испытывают трудности с получением материалов или оборудования, даже если они готовы платить больше. Однако, указал Ли, "этот шаг все равно стоит того". Локальное производство в США не только дает возможность избежать пошлин, но и получать более высокую прибыль. "Да, мои расходы вырастут, но это не будет так плохо, как 145% пошлины. Наша цель - сохранить существующий объем заказов, оставаясь в игре на том же уровне, что и наши конкуренты", - отметил он. При этом основатель пекинской консалтинговой фирмы в сфере химической и энергетической промышленности Chem1 Е Инминь заявил газете, что для китайских нефтехимических предприятий, занимающихся переработкой нефти, строительство американских заводов теперь выглядит логичным шагом. По его словам, раньше компании импортировали сырье из США, а затем после переработки отправляли готовую продукцию обратно в Штаты, но теперь эта бизнес-модель может привести к тому, что компании дважды будут платить высокие импортные пошлины. Е Инминь добавил, что в течение следующих двух лет, скорее всего, будет "значительная волна" инвестиций от китайских нефтехимических компаний, хлынувших на рынок США. Собеседники газеты сходятся во мнении, что перенос производства в США на некоторое время останется трендом для китайских фабрик.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250425/poshliny-2013447519.html

https://ria.ru/20250417/kitaj-2011725540.html

https://ria.ru/20250421/kitaj-2012624127.html

https://ria.ru/20250423/kitay-2013010994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, даллас, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире