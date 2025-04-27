https://ria.ru/20250427/sobaka-2013646401.html

Кинолог рассказал, какие породы не стоит выбирать начинающим собаководам

Кинолог рассказал, какие породы не стоит выбирать начинающим собаководам - РИА Новости, 27.04.2025

Кинолог рассказал, какие породы не стоит выбирать начинающим собаководам

Начинающие собаководы не случайно задумываются о том, какую породу выбрать в качестве первой собаки, так как некоторые из них могут требовать особых навыков в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T03:58:00+03:00

2025-04-27T03:58:00+03:00

2025-04-27T03:58:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Начинающие собаководы не случайно задумываются о том, какую породу выбрать в качестве первой собаки, так как некоторые из них могут требовать особых навыков в дрессировке и воспитании, и от приобретения таких собак при отсутствии необходимого опыта лучше отказаться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "При выборе будущего четвероногого друга важно ориентироваться прежде всего на свои возможности, характер и условия проживания, а не на модные тенденции. На популярность пород часто влияют фильмы или сериалы. В результате хозяева приобретают питомца, требующего внимания, особого ухода и грамотной дрессировки, а затем не справляются с ним. Но собака – это не игрушка, и к приобретению питомца нужно подходить со всей ответственностью", – сказал Голубев. Одной из таких пород он назвал кавказскую овчарку – древнюю породу, изначально выведенную для охраны стад и жилищ. Селекционная работа с кавказскими овчарками началась в СССР в конце 20-х годов XX века. Сейчас это очень сообразительные собаки, которые, тем не менее, требуют профессиональной дрессировки. Особого внимания также требует уход за их густой львиной шерстью, которая интенсивно линяет. "Современный представитель этой породы обладает настоящим кавказским характером: гордое и свободолюбивое создание, преданное лишь одному хозяину. А ещё это бесстрашная и физически сильная собака. Ей требуется много активности, прогулок на природе, но удержать её не каждому под силу", - рассказал кинолог об этой породе. Также не лучшим выбором для новичка станет ставшая популярной после выхода фильма "Хатико" в 2009 году акита ину. Голубев предупредил, что эта порода не подойдёт на роль первого питомца в жизни. Акита ину - прирождённый лидер, который хоть и редко подаёт голос, но проявляет свой независимый характер другими способами, иногда через непослушание. Именно поэтому собаке может потребоваться работа с профессиональным кинологом, отметил он. По словам президента РКФ, много внимания и времени придётся уделять своему питомцу тем, кто выберет русскую псовую борзую. Кроме того, этой элегантной, довольно послушной, но крайне ранимой породе, которую раньше традиционно заводили аристократы для охоты, требуется много физической активности. Идеальным местом обитания для неё был бы загородный дом с закрытым участком. Ещё одной неподходящей для новичка породой он назвал бассет хаунда. Эту собаки с грустными глазами иногда создают впечатление неторопливых и спокойных питомцев, но на самом деле это охотничья порода, способная преодолевать значительные расстояния. Чтобы животные оставались сильными и активными, требуются правильная дрессировка и длительные прогулки. Также они плохо переносят одиночество и нуждаются в грамотной социализации. Кроме того, часто владельцы жалуются на неприятный запах от бассет хаунда, хотя здоровый пёс не должен источать подобных ароматов – необходим хороший и регулярный уход за животным. Не самым удачным выбором в качестве первой собаки будет аргентинский дог. С представителями этой породы раньше бесстрашно ходили на охоту на кабанов и даже пум, обитающих на территории Аргентины. Собака обладает огромной физической силой и выносливостью, а её энергию выдержит не каждый хозяин. Хоть это и довольно спокойные питомцы, которые не проявляют агрессии по отношению к человеку, для новичка, особенно в городских условиях, они явно не подойдут, потому что требуют ответственного подхода. "Сложности в воспитании могут возникнуть с любой породой, независимо от её размера. Но начинающим владельцам всё же стоит избегать некоторых пород, даже если внешний вид собаки очень привлекателен. Это поможет избежать проблем в дрессировке и, главное, снизит риск того, что в будущем питомцу придётся искать новый дом", - заключил президент РКФ.

https://ria.ru/20250420/sobaki-2012341771.html

https://ria.ru/20250413/kinolog-2010957435.html

https://ria.ru/20250323/kinolog-2006734573.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия