https://ria.ru/20250427/sneg-2013667663.html

В Подмосковье пошел снег

В Подмосковье пошел снег - РИА Новости, 27.04.2025

В Подмосковье пошел снег

Снежный заряд накрыл несколько населенных пунктов в районе подмосковного города Чехов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T10:52:00+03:00

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московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снежный заряд накрыл несколько населенных пунктов в районе подмосковного города Чехов, передает корреспондент РИА Новости. Мелкий снег шел около 15 минут, при этом таял, не долетая до земли. Термометры показывают плюс три градуса. Ночью в этом районе температура опускалась до нуля - минус одного градуса.

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

https://ria.ru/20250426/pogoda-2013548596.html

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2025

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московская область (подмосковье), общество