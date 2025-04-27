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В Подмосковье пошел снег - РИА Новости, 27.04.2025
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10:52 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/sneg-2013667663.html
В Подмосковье пошел снег
В Подмосковье пошел снег - РИА Новости, 27.04.2025
В Подмосковье пошел снег
Снежный заряд накрыл несколько населенных пунктов в районе подмосковного города Чехов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:52:00+03:00
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московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снежный заряд накрыл несколько населенных пунктов в районе подмосковного города Чехов, передает корреспондент РИА Новости. Мелкий снег шел около 15 минут, при этом таял, не долетая до земли. Термометры показывают плюс три градуса. Ночью в этом районе температура опускалась до нуля - минус одного градуса.
https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье пошел снег

В районе подмосковного города Чехов пошел снег

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина во время снегопада
Мужчина во время снегопада - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снежный заряд накрыл несколько населенных пунктов в районе подмосковного города Чехов, передает корреспондент РИА Новости.
Мелкий снег шел около 15 минут, при этом таял, не долетая до земли.
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