https://ria.ru/20250427/sneg-2013667663.html
В Подмосковье пошел снег
В Подмосковье пошел снег - РИА Новости, 27.04.2025
В Подмосковье пошел снег
Снежный заряд накрыл несколько населенных пунктов в районе подмосковного города Чехов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:52:00+03:00
2025-04-27T10:52:00+03:00
2025-04-27T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снежный заряд накрыл несколько населенных пунктов в районе подмосковного города Чехов, передает корреспондент РИА Новости. Мелкий снег шел около 15 минут, при этом таял, не долетая до земли. Термометры показывают плюс три градуса. Ночью в этом районе температура опускалась до нуля - минус одного градуса.
https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество