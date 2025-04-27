https://ria.ru/20250427/sk-2013723092.html

Следствие просит арестовать обвиняемого в теракте против генерала Москалика

Следствие просит арестовать обвиняемого в теракте против генерала Москалика - РИА Новости, 27.04.2025

Следствие просит арестовать обвиняемого в теракте против генерала Москалика

Следствие просит арестовать Игната Кузина, обвиняемого в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T19:28:00+03:00

2025-04-27T19:28:00+03:00

2025-04-27T19:30:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

балашиха

ярослав москалик

александр бастрыкин

мария захарова

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следствие просит арестовать Игната Кузина, обвиняемого в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кузина меры пресечения", - сказали в суде.В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.

https://ria.ru/20250427/sk-2013690202.html

россия

москва

балашиха

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, балашиха, ярослав москалик, александр бастрыкин, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика