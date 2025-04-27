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Следствие просит арестовать обвиняемого в теракте против генерала Москалика
Следствие просит арестовать обвиняемого в теракте против генерала Москалика - РИА Новости, 27.04.2025
Следствие просит арестовать обвиняемого в теракте против генерала Москалика
Следствие просит арестовать Игната Кузина, обвиняемого в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:28:00+03:00
2025-04-27T19:28:00+03:00
2025-04-27T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следствие просит арестовать Игната Кузина, обвиняемого в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кузина меры пресечения", - сказали в суде.В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, балашиха, ярослав москалик, александр бастрыкин, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Балашиха, Ярослав Москалик, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Убийство генерала Москалика
Следствие просит арестовать обвиняемого в теракте против генерала Москалика
СК просит арестовать Кузина, обвиняемого в теракте, при котором погиб Москалик