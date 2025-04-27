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СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, при котором погиб Москалик - РИА Новости, 27.04.2025
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14:45 27.04.2025 (обновлено: 15:11 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/sk-2013689881.html
СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, при котором погиб Москалик
СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, при котором погиб Москалик - РИА Новости, 27.04.2025
СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, при котором погиб Москалик
Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает официальный... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:45:00+03:00
2025-04-27T15:11:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
ярослав москалик
светлана петренко
александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик. "В рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - сказала Петренко.
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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика
Происшествия, Россия, Балашиха, Ярослав Москалик, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Убийство генерала Москалика
СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, при котором погиб Москалик

СК предъявил обвинение Кузину по делу о теракте, при котором погиб Москалик

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Стоп-кадр видео
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Задержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.
"В рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - сказала Петренко.
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Сосед рассказал о погибшем при взрыве генерале Москалике
25 апреля, 19:45
 
ПроисшествияРоссияБалашихаЯрослав МоскаликСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Убийство генерала Москалика
 
 
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