https://ria.ru/20250427/sk-2013689881.html

СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, при котором погиб Москалик

СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, при котором погиб Москалик - РИА Новости, 27.04.2025

СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, при котором погиб Москалик

Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает официальный... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:45:00+03:00

2025-04-27T14:45:00+03:00

2025-04-27T15:11:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

ярослав москалик

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013662973_0:0:626:353_1920x0_80_0_0_852f8c67cc9ff18ad9210332d5115bdd.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик. "В рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html

россия

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика