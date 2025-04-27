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СК проведет проверку после пожара на буксире в Приморье, где погиб человек - РИА Новости, 27.04.2025
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13:21 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/sk-2013679235.html
СК проведет проверку после пожара на буксире в Приморье, где погиб человек
СК проведет проверку после пожара на буксире в Приморье, где погиб человек - РИА Новости, 27.04.2025
СК проведет проверку после пожара на буксире в Приморье, где погиб человек
Следователи проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности после возгорания в сауне на буксире "Набат" в Приморье, где погиб один человек,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:21:00+03:00
2025-04-27T13:21:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
находка
ливадия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная транспортная прокуратура
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности после возгорания в сауне на буксире "Набат" в Приморье, где погиб один человек, сообщает в своём Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России. "Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка... по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В воскресенье главное управление МЧС России по региону сообщало, что 73-летний мужчина погиб при пожаре в сауне на буксире, пришвартованном на территории судоремонтного завода в Приморье. На момент прибытия пожарных горели сауна, душевая и раздевалка на средней палубе, было сильное задымление, пожар потушили на 15 "квадратах", проводится проверка. Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что судно "Набат", находится на длительной стоянке у причальной стенки ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (морской терминал Южно-Морской морского порта Находка в поселке Ливадия), на место происшествия выезжал Находкинский транспортный прокурор Станислав Дремов. Транспортное надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства при организации стоянки судов.
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следственный комитет россии (ск рф), находка, ливадия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Находка, Ливадия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная транспортная прокуратура, Общество
СК проведет проверку после пожара на буксире в Приморье, где погиб человек

СК РФ проведет проверку после пожара на буксире в Приморье, где погиб человек

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураНа месте пожара на буксире "Набат" в Находкинском городском округе
На месте пожара на буксире Набат в Находкинском городском округе - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
На месте пожара на буксире "Набат" в Находкинском городском округе
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности после возгорания в сауне на буксире "Набат" в Приморье, где погиб один человек, сообщает в своём Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
«
"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка... по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В воскресенье главное управление МЧС России по региону сообщало, что 73-летний мужчина погиб при пожаре в сауне на буксире, пришвартованном на территории судоремонтного завода в Приморье. На момент прибытия пожарных горели сауна, душевая и раздевалка на средней палубе, было сильное задымление, пожар потушили на 15 "квадратах", проводится проверка.
Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что судно "Набат", находится на длительной стоянке у причальной стенки ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (морской терминал Южно-Морской морского порта Находка в поселке Ливадия), на место происшествия выезжал Находкинский транспортный прокурор Станислав Дремов. Транспортное надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства при организации стоянки судов.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Следственный комитет России (СК РФ)НаходкаЛивадияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальневосточная транспортная прокуратураОбщество
 
 
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