https://ria.ru/20250427/sk-2013661545.html

СК рассказал об убийстве украинскими боевиками жителя Курской области

СК рассказал об убийстве украинскими боевиками жителя Курской области - РИА Новости, 27.04.2025

СК рассказал об убийстве украинскими боевиками жителя Курской области

Следственный комитет России расследует гибель мужчины, которого расстреляли украинские боевики в сентябре 2024 года, действия квалифицированы как теракт,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:44:00+03:00

2025-04-27T09:44:00+03:00

2025-04-27T10:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

светлана петренко

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует гибель мужчины, которого расстреляли украинские боевики в сентябре 2024 года, действия квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Военные следователи продолжают давать правовую оценку каждому преступлению вооруженных формирований Украины в Курской области. Жительница села Плёхово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года ее сына, который хотел забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики. По свидетельствам матери, тело погибшего мужчины было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками", - сказала Петренко.Кроме того, женщина дала показания военным следователям о том, что 9 августа 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию Курской области, вскрывали дома и гаражи, вывозили вещи местных жителей, а также личный автотранспорт.Официальный представитель СК РФ отметила, что по указанным фактам преступные действия вооруженных формирований Украины квалифицированы как террористический акт и мародерство (пункт "б" часть 3 статья 205 и подпункты "а", "в" часть 3 статья 356.1 УК РФ).Также, по словам Петренко, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.

https://ria.ru/20250327/prestuplenie-2007597507.html

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курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, светлана петренко