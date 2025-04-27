https://ria.ru/20250427/sinoptik--2013656499.html

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня - РИА Новости, 27.04.2025

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня

Кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, порывистый ветер, температура до плюс семи градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:27:00+03:00

2025-04-27T08:27:00+03:00

2025-04-27T08:27:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_d3d44f61473c0b1ec0881ca970375633.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, порывистый ветер, температура до плюс семи градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тыловой частью северо-атлантического циклона, куда продолжится поступление новых порций холодных воздушных масс с температурным фоном на 4-7 градусов ниже климатической нормы конца апреля. "Ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха в Москве плюс 4 - плюс 7, по области плюс 3 - плюс 8 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут расти и составят 754 миллиметра ртутного столба. "Самой холодной ожидается ночь на понедельник, когда в Москве будет 0 - плюс 3, в Подмосковье до минус 5 градусов. Начиная со вторника, "минус" отступит на восток ЕТР (европейской территории России - ред.), и ночные температуры станут устойчиво положительными. Финал апреля будет не по сезону прохладным", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

https://ria.ru/20250426/prazdniki-2013547113.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество