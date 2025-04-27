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Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня - РИА Новости, 27.04.2025
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08:27 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/sinoptik--2013656499.html
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня - РИА Новости, 27.04.2025
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня
Кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, порывистый ветер, температура до плюс семи градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:27:00+03:00
2025-04-27T08:27:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, порывистый ветер, температура до плюс семи градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тыловой частью северо-атлантического циклона, куда продолжится поступление новых порций холодных воздушных масс с температурным фоном на 4-7 градусов ниже климатической нормы конца апреля. "Ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха в Москве плюс 4 - плюс 7, по области плюс 3 - плюс 8 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут расти и составят 754 миллиметра ртутного столба. "Самой холодной ожидается ночь на понедельник, когда в Москве будет 0 - плюс 3, в Подмосковье до минус 5 градусов. Начиная со вторника, "минус" отступит на восток ЕТР (европейской территории России - ред.), и ночные температуры станут устойчиво положительными. Финал апреля будет не по сезону прохладным", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня

Мокрый снег с дождем, температура до плюс 7 ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, порывистый ветер, температура до плюс семи градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тыловой частью северо-атлантического циклона, куда продолжится поступление новых порций холодных воздушных масс с температурным фоном на 4-7 градусов ниже климатической нормы конца апреля.
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"Ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха в Москве плюс 4 - плюс 7, по области плюс 3 - плюс 8 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут расти и составят 754 миллиметра ртутного столба.
"Самой холодной ожидается ночь на понедельник, когда в Москве будет 0 - плюс 3, в Подмосковье до минус 5 градусов. Начиная со вторника, "минус" отступит на восток ЕТР (европейской территории России - ред.), и ночные температуры станут устойчиво положительными. Финал апреля будет не по сезону прохладным", - добавил Тишковец.
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