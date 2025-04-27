Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/sinoptik--2013655037.html
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе - РИА Новости, 27.04.2025
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе
Заморозки зафиксированы почти на всей территории столичного региона минувшей ночью, за исключением центра Москвы, ночной минимум, по данным метеостанции... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:59:00+03:00
2025-04-27T07:59:00+03:00
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996972986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b3a5fc6913f1532e1bfc5387a271ace.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заморозки зафиксированы почти на всей территории столичного региона минувшей ночью, за исключением центра Москвы, ночной минимум, по данным метеостанции мегаполиса - ВДНХ, составил минус 0,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Как и ожидалось, вся территория столичного региона, за исключением центра Москвы, оказалось в зоне заморозков. В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, ночной минимум составил минус 0,3 градуса. На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 0,6 градуса на Балчуге до минус 1,6 градуса в Бутово. В Новой Москве было минус 2,2 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что в Подмосковье самая низкая температура воздуха отмечена в Черустях - минус 4 градуса. "В ночь на понедельник заморозки сохранятся - ожидается 0 - минус 5 градусов", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html
https://ria.ru/20250426/prazdniki-2013547113.html
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996972986_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d921bd85957a43be1abbc9922a149e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе

Заморозки зафиксированы почти на всей территории московского региона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заморозки зафиксированы почти на всей территории столичного региона минувшей ночью, за исключением центра Москвы, ночной минимум, по данным метеостанции мегаполиса - ВДНХ, составил минус 0,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Как и ожидалось, вся территория столичного региона, за исключением центра Москвы, оказалось в зоне заморозков. В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, ночной минимум составил минус 0,3 градуса. На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 0,6 градуса на Балчуге до минус 1,6 градуса в Бутово. В Новой Москве было минус 2,2 градуса", - рассказал Леус.
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет
Вчера, 04:08
Он отметил, что в Подмосковье самая низкая температура воздуха отмечена в Черустях - минус 4 градуса.
"В ночь на понедельник заморозки сохранятся - ожидается 0 - минус 5 градусов", - добавил Леус.
Люди под зонтами - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники
26 апреля, 08:30
 
МоскваНовая МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала