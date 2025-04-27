https://ria.ru/20250427/sinoptik--2013655037.html
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе - РИА Новости, 27.04.2025
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе
Заморозки зафиксированы почти на всей территории столичного региона минувшей ночью, за исключением центра Москвы, ночной минимум, по данным метеостанции... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:59:00+03:00
2025-04-27T07:59:00+03:00
2025-04-27T07:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заморозки зафиксированы почти на всей территории столичного региона минувшей ночью, за исключением центра Москвы, ночной минимум, по данным метеостанции мегаполиса - ВДНХ, составил минус 0,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Как и ожидалось, вся территория столичного региона, за исключением центра Москвы, оказалось в зоне заморозков. В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, ночной минимум составил минус 0,3 градуса. На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 0,6 градуса на Балчуге до минус 1,6 градуса в Бутово. В Новой Москве было минус 2,2 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что в Подмосковье самая низкая температура воздуха отмечена в Черустях - минус 4 градуса. "В ночь на понедельник заморозки сохранятся - ожидается 0 - минус 5 градусов", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html
https://ria.ru/20250426/prazdniki-2013547113.html
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москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе
Заморозки зафиксированы почти на всей территории московского региона