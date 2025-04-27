https://ria.ru/20250427/sheremetevo-2013697874.html

Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности - РИА Новости, 27.04.2025

Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности системы герметизации, приземлился штатно, сообщили РИА Новости экстренные... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:08:00+03:00

2025-04-27T16:08:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

происшествия

москва

нальчик

boeing 737

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности системы герметизации, приземлился штатно, сообщили РИА Новости экстренные службы."Шереметьево", рейс Москва – Нальчик. Boeing-737 авиакомпании "Победа". Возврат в пути - неисправность системы герметизации. Сел штатно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250427/samolet-2013690727.html

москва

нальчик

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шереметьево (аэропорт), происшествия, москва, нальчик, boeing 737