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Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности - РИА Новости, 27.04.2025
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16:08 27.04.2025 (обновлено: 16:14 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/sheremetevo-2013697874.html
Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности - РИА Новости, 27.04.2025
Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности системы герметизации, приземлился штатно, сообщили РИА Новости экстренные... РИА Новости, 27.04.2025
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шереметьево (аэропорт)
происшествия
москва
нальчик
boeing 737
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности системы герметизации, приземлился штатно, сообщили РИА Новости экстренные службы."Шереметьево", рейс Москва – Нальчик. Boeing-737 авиакомпании "Победа". Возврат в пути - неисправность системы герметизации. Сел штатно", - говорится в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, москва, нальчик, boeing 737
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Москва, Нальчик, Boeing 737
Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за проблем с герметизацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Boeing 737. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности системы герметизации, приземлился штатно, сообщили РИА Новости экстренные службы.
"Шереметьево", рейс МоскваНальчик. Boeing-737 авиакомпании "Победа". Возврат в пути - неисправность системы герметизации. Сел штатно", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияМоскваНальчикBoeing 737
 
 
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