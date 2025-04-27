https://ria.ru/20250427/shashlyk-2013650534.html

Назван самый дешевый шашлык из свинины в России

Назван самый дешевый шашлык из свинины в России - РИА Новости, 27.04.2025

Назван самый дешевый шашлык из свинины в России

Самый дешевый шашлык из свинины можно приобрести в Адыгее стоимостью 1,36 тысячи рублей на компанию из восьми человек, а самый дорогой - на Камчатке за 2,34... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T06:24:00+03:00

2025-04-27T06:24:00+03:00

2025-04-27T06:24:00+03:00

экономика

камчатка

россия

республика адыгея

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Самый дешевый шашлык из свинины можно приобрести в Адыгее стоимостью 1,36 тысячи рублей на компанию из восьми человек, а самый дорогой - на Камчатке за 2,34 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). Аналитики указывают, что шашлык из свинины является самым популярным у россиян. Его средняя цена выросла на 4% за год - до 1,64 тысячи рублей из расчета на компанию из восьми человек. По данным ЦСР, самыми доступными видами шашлыка в среднем по России оказались овощной из помидоров, он обойдется в 945 рублей, шашлык из курицы (1,19 тысячи рублей), белой рыбы, например, карпа - 1,3 тысячи рублей и грибов - 1,4 тысячи рублей. Выше цена у приготовленных на мангале сосисок или сарделек (в среднем по стране 1,85 тысячи рублей), говядины - 3 тысячи рублей и баранины – 3,5 тысячи рублей. Самый дорогой шашлык оказался из красной рыбы за 4,7 тысячи рублей. Как выяснили аналитики, отведать шашлыка с минимальной нагрузкой на семейный бюджет можно на Юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе. В лидерах по доступности второй год подряд - Республика Адыгея. Там шашлык из свинины обойдется в 1,36 тысячи рублей, из курицы – в 955 рублей, а баранины - 2,46 тысячи рублей на компанию. При этом самый доступный рыбный шашлык, как отмечают аналитики, на Камчатке. Там шашлык из белой рыбы обойдется в 764 рубля, а из красной - 2,1 тысячи рублей. А вегетарианский шашлык из грибов дешевле всего будет стоить в Белгородской области, Республике Ингушетия (по 1 тысяче рублей) и Чеченской Республике (1,1 тысячи рублей). Из помидоров в лидерах по стоимости Еврейская автономная область, а также Республики Адыгея и Калмыкия.

https://ria.ru/20250424/shashlyk-2013089391.html

https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html

камчатка

россия

республика адыгея

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экономика, камчатка, россия, республика адыгея