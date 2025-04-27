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Убийца девяти человек заявил об упущенном шансе предотвратить трагедию - РИА Новости, 27.04.2025
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02:08 27.04.2025 (обновлено: 02:31 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/shans-2013643393.html
Убийца девяти человек заявил об упущенном шансе предотвратить трагедию
Убийца девяти человек заявил об упущенном шансе предотвратить трагедию - РИА Новости, 27.04.2025
Убийца девяти человек заявил об упущенном шансе предотвратить трагедию
Убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров считал, что извинения могли предотвратить трагедию, следует из... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T02:08:00+03:00
2025-04-27T02:31:00+03:00
происшествия
редкино
конаковский район
сергей егоров
тверской областной суд
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров считал, что извинения могли предотвратить трагедию, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить… в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга", — излагается позиция Егорова в одной из жалоб.В начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они погибли от огнестрельных ранений. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от убийцы.Как выяснилось, на даче во время большого застолья мужчину, которого местные называли электриком СНТ, уличили в обмане по поводу службы в ВДВ, разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы преимущественно в колонии особого режима. В пользу потерпевших взыскали более десяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20250424/ubijtsa-2013280061.html
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редкино
конаковский район
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происшествия, редкино, конаковский район, сергей егоров, тверской областной суд, россия
Происшествия, Редкино, Конаковский район, Сергей Егоров, Тверской областной суд, Россия
Убийца девяти человек заявил об упущенном шансе предотвратить трагедию

Убивший 9 человек под Тверью Егоров обвинил их в том, что они не извинились

© РИА Новости / Александр Солодков | Перейти в медиабанкСергей Егоров во время судебного заседания
Сергей Егоров во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Александр Солодков
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Сергей Егоров во время судебного заседания. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров считал, что извинения могли предотвратить трагедию, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить… в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга", — излагается позиция Егорова в одной из жалоб.
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В начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они погибли от огнестрельных ранений. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от убийцы.
Как выяснилось, на даче во время большого застолья мужчину, которого местные называли электриком СНТ, уличили в обмане по поводу службы в ВДВ, разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.
Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.
В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы преимущественно в колонии особого режима. В пользу потерпевших взыскали более десяти миллионов рублей.
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