https://ria.ru/20250427/sanktsii-2013699820.html
США не расширяют санкции против России, заявил Рубио
США не расширяют санкции против России, заявил Рубио - РИА Новости, 27.04.2025
США не расширяют санкции против России, заявил Рубио
США не расширяют санкции в отношении РФ, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:24:00+03:00
2025-04-27T16:24:00+03:00
2025-04-27T16:45:00+03:00
сша
россия
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013028412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4493268c1d6dd3d6dba2106680d65209.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США не расширяют санкции в отношении РФ, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио."Потому что я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи (вводить санкции - ред.), вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть", - заявил Рубио телеканалу NBC в ответ на вопрос о том, почему он еще не ввел санкции против РФ.
https://ria.ru/20250426/tramp-2013633968.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013028412_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_cae07f3c65cceb59938193f5807b541f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии, марко рубио
США, Россия, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Марко Рубио
США не расширяют санкции против России, заявил Рубио
Рубио: США не расширяют санкции против России, чтобы не мешать переговорам