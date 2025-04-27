https://ria.ru/20250427/sanktsii-2013699820.html

США не расширяют санкции против России, заявил Рубио

США не расширяют санкции против России, заявил Рубио - РИА Новости, 27.04.2025

США не расширяют санкции против России, заявил Рубио

США не расширяют санкции в отношении РФ, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:24:00+03:00

2025-04-27T16:24:00+03:00

2025-04-27T16:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США не расширяют санкции в отношении РФ, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио."Потому что я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи (вводить санкции - ред.), вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть", - заявил Рубио телеканалу NBC в ответ на вопрос о том, почему он еще не ввел санкции против РФ.

https://ria.ru/20250426/tramp-2013633968.html

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2025

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