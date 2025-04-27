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В США обвинили Европу и Украину в саботаже мирного процесса - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:37 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/sabotazh-2013639802.html
В США обвинили Европу и Украину в саботаже мирного процесса
В США обвинили Европу и Украину в саботаже мирного процесса - РИА Новости, 27.04.2025
В США обвинили Европу и Украину в саботаже мирного процесса
Европейские союзники Украины и Владимир Зеленский саботируют мирный процесс по урегулированию конфликта с Россией, сказал РИА Новости американский полковник в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T00:37:00+03:00
2025-04-27T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
эрл расмуссен
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Европейские союзники Украины и Владимир Зеленский саботируют мирный процесс по урегулированию конфликта с Россией, сказал РИА Новости американский полковник в отставке Эрл Расмуссен. "Да, определенно, это саботаж. Я думаю, что все движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования. По сути, оно полностью направлено на продолжение конфликта в обозримом будущем", - считает эксперт. Однако Киев без поддержки США, которую те могут прекратить из-за саботажа мирного процесса, сможет продержаться всего около шести месяцев, максимум - год, прогнозирует Расмуссен. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, эрл расмуссен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Эрл Расмуссен
В США обвинили Европу и Украину в саботаже мирного процесса

Полковник Расмуссен: Европа и Украина пытаются саботировать мирный процесс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Европейские союзники Украины и Владимир Зеленский саботируют мирный процесс по урегулированию конфликта с Россией, сказал РИА Новости американский полковник в отставке Эрл Расмуссен.
"Да, определенно, это саботаж. Я думаю, что все движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования. По сути, оно полностью направлено на продолжение конфликта в обозримом будущем", - считает эксперт.
Однако Киев без поддержки США, которую те могут прекратить из-за саботажа мирного процесса, сможет продержаться всего около шести месяцев, максимум - год, прогнозирует Расмуссен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Флаги Евросоюза и Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийЭрл Расмуссен
 
 
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