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В Африке впервые отметили Сабантуй - РИА Новости, 27.04.2025
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20:38 27.04.2025 (обновлено: 20:41 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/sabantuy-2013728637.html
В Африке впервые отметили Сабантуй
В Африке впервые отметили Сабантуй - РИА Новости, 27.04.2025
В Африке впервые отметили Сабантуй
Татарско-башкирский праздник Сабантуй впервые отметили в Африке – мероприятие состоялось в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T20:38:00+03:00
2025-04-27T20:41:00+03:00
египет
африка
каир (город)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сабантуй
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Татарско-башкирский праздник Сабантуй впервые отметили в Африке – мероприятие состоялось в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. В субботу Сабантуй прошел на территории Русского дома в Каире. Организатором мероприятия выступила Ассоциация татар Египта "Мирас" при поддержке Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) и представительства Россотрудничества в Египте. На входе в Русский дом был выставлен стенд, на котором на трех языках (русском, татарском и арабском) была представлена информация об истории Сабантуя. У посетителей мероприятия была возможность попробовать татарскую национальную еду, приготовленную организаторами. Во время праздника звучала татарская национальная музыка, гостей ожидали различные конкурсы и состязания, в том числе бег в мешках. "Наша основная цель – сохранение культуры, традиций и татарского языка. Мы провели порядка пяти разных мероприятий, у нас были экскурсии, проводили Ифтар во время Рамадана. Это первый Сабантуй в Африке", - рассказал РИА Новости председатель ассоциации "Мирас" Рамиль Гарипов. В конце Сабантуя состоялся концерт, на котором помимо проживающих в Египте активистов ассоциации выступили приглашенные из Татарстана артисты – мастер художественного слова Айгуль Набиуллина и музыкант-баянист Булат Хисматов. История Сабантуя ("праздник плуга") насчитывает более тысячи лет. Этот татарский и башкирский национальный праздник знаменует окончание весенних полевых работ.
https://ria.ru/20240731/tatarskiy-1950259309.html
https://ria.ru/20250427/may-1855644309.html
египет
африка
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египет, африка, каир (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сабантуй
Египет, Африка, Каир (город), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Сабантуй
В Африке впервые отметили Сабантуй

В Каире впервые в Африке отметили праздник Сабантуй

© Фото : соцсетиСабантуй в Каире, Египет
Сабантуй в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : соцсети
Сабантуй в Каире, Египет
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Татарско-башкирский праздник Сабантуй впервые отметили в Африке – мероприятие состоялось в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Сабантуй прошел на территории Русского дома в Каире. Организатором мероприятия выступила Ассоциация татар Египта "Мирас" при поддержке Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) и представительства Россотрудничества в Египте.
Праздник Сабантуй в Казани - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Татарский праздник Сабантуй: история и традиции
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На входе в Русский дом был выставлен стенд, на котором на трех языках (русском, татарском и арабском) была представлена информация об истории Сабантуя. У посетителей мероприятия была возможность попробовать татарскую национальную еду, приготовленную организаторами. Во время праздника звучала татарская национальная музыка, гостей ожидали различные конкурсы и состязания, в том числе бег в мешках.
"Наша основная цель – сохранение культуры, традиций и татарского языка. Мы провели порядка пяти разных мероприятий, у нас были экскурсии, проводили Ифтар во время Рамадана. Это первый Сабантуй в Африке", - рассказал РИА Новости председатель ассоциации "Мирас" Рамиль Гарипов.
В конце Сабантуя состоялся концерт, на котором помимо проживающих в Египте активистов ассоциации выступили приглашенные из Татарстана артисты – мастер художественного слова Айгуль Набиуллина и музыкант-баянист Булат Хисматов.
История Сабантуя ("праздник плуга") насчитывает более тысячи лет. Этот татарский и башкирский национальный праздник знаменует окончание весенних полевых работ.
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ЕгипетАфрикаКаир (город)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Сабантуй
 
 
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