https://ria.ru/20250427/rossija-2013714447.html
Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров
Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров
Москва готова искать баланс интересов по Украине и по стратегическим отношениям с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:07:00+03:00
2025-04-27T18:07:00+03:00
2025-04-27T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Москва готова искать баланс интересов по Украине и по стратегическим отношениям с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.
https://ria.ru/20250426/lavrov-2013539150.html
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украина, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире, россия
Украина, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, В мире, Россия
Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия готова искать баланс интересов по Украине и по отношениям с США