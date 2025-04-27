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Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
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18:07 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/rossija-2013714447.html
Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров
Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров
Москва готова искать баланс интересов по Украине и по стратегическим отношениям с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:07:00+03:00
2025-04-27T18:07:00+03:00
украина
москва
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Москва готова искать баланс интересов по Украине и по стратегическим отношениям с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.
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украина, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире, россия
Украина, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, В мире, Россия
Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия готова искать баланс интересов по Украине и по отношениям с США

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Москва готова искать баланс интересов по Украине и по стратегическим отношениям с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.
Глава МИД Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
26 апреля, 04:14
 
УкраинаМоскваВашингтон (штат)Сергей ЛавровВ миреРоссия
 
 
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