https://ria.ru/20250427/rossija-2013714447.html

Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров

Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025

Россия готова искать баланс интересов по Украине, заявил Лавров

Москва готова искать баланс интересов по Украине и по стратегическим отношениям с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:07:00+03:00

2025-04-27T18:07:00+03:00

2025-04-27T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Москва готова искать баланс интересов по Украине и по стратегическим отношениям с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.

https://ria.ru/20250426/lavrov-2013539150.html

украина

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вашингтон (штат)

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