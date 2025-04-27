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Россия приветствует переговоры между США и Ираном, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
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18:02 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/rossija-2013713749.html
Россия приветствует переговоры между США и Ираном, заявил Лавров
Россия приветствует переговоры между США и Ираном, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
Россия приветствует переговоры между США и Ираном, заявил Лавров
Москва приветствует начатый переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном и готова помочь сторонам, если те сочтут это полезным, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:02:00+03:00
2025-04-27T18:02:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
сергей лавров
стив уиткофф
аббас аракчи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва приветствует начатый переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном и готова помочь сторонам, если те сочтут это полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы приветствуем переговорный процесс, начатый между Соединенными Штатами и Ираном. Готовы помочь, если стороны считают, что это принесет пользу. Они это знают", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS. Он добавил, что Вашингтон никогда не требовал от Москвы отказаться от стратегического партнерства с Тегераном. Первый раунд непрямых переговоров с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров также прошел в конструктивной атмосфере. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием и Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая, при этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения консультаций. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html
https://ria.ru/20250415/tegeran-2011474859.html
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в мире, иран, сша, оман, сергей лавров, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Оман, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Россия приветствует переговоры между США и Ираном, заявил Лавров

Лавров: Россия приветствует переговоры между США и Ираном и готова помочь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва приветствует начатый переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном и готова помочь сторонам, если те сочтут это полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствуем переговорный процесс, начатый между Соединенными Штатами и Ираном. Готовы помочь, если стороны считают, что это принесет пользу. Они это знают", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
19 апреля, 18:16
Он добавил, что Вашингтон никогда не требовал от Москвы отказаться от стратегического партнерства с Тегераном.
Первый раунд непрямых переговоров с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров также прошел в конструктивной атмосфере.
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием и Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая, при этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения консультаций.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Глава МИД Ирана пригласил спецпосланника США в Тегеран, пишут СМИ
15 апреля, 23:25
 
В миреИранСШАОманСергей ЛавровСтив УиткоффАббас АракчиСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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