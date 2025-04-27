https://ria.ru/20250427/rossija-2013713749.html

Россия приветствует переговоры между США и Ираном, заявил Лавров

Россия приветствует переговоры между США и Ираном, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025

Россия приветствует переговоры между США и Ираном, заявил Лавров

Москва приветствует начатый переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном и готова помочь сторонам, если те сочтут это полезным, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:02:00+03:00

2025-04-27T18:02:00+03:00

2025-04-27T18:02:00+03:00

в мире

иран

сша

оман

сергей лавров

стив уиткофф

аббас аракчи

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва приветствует начатый переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном и готова помочь сторонам, если те сочтут это полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы приветствуем переговорный процесс, начатый между Соединенными Штатами и Ираном. Готовы помочь, если стороны считают, что это принесет пользу. Они это знают", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS. Он добавил, что Вашингтон никогда не требовал от Москвы отказаться от стратегического партнерства с Тегераном. Первый раунд непрямых переговоров с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров также прошел в конструктивной атмосфере. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием и Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая, при этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения консультаций. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.

https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html

https://ria.ru/20250415/tegeran-2011474859.html

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в мире, иран, сша, оман, сергей лавров, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана