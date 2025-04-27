https://ria.ru/20250427/river-2013649305.html

В МИД прокомментировали интервью посла Франции в России

В МИД прокомментировали интервью посла Франции в России - РИА Новости, 27.04.2025

В МИД прокомментировали интервью посла Франции в России

МИД России указал на несоответствие высказываний недавно назначенного посла Франции в Москве Николя де Ривьера с официальной риторикой Парижа. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T05:45:00+03:00

2025-04-27T05:45:00+03:00

2025-04-27T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МИД России указал на несоответствие высказываний недавно назначенного посла Франции в Москве Николя де Ривьера с официальной риторикой Парижа.Так на Смоленской площади прокомментировали интервью дипломата "Коммерсанту" о перспективах отношений стран, санкций и ситуации на Украине. Министерство отметило, что де Ривьер назвал приоритетом двигаться в сторону мирного договора с Киевом, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон призывал поддерживать украинские власти и ВСУ в краткосрочной перспективе. "Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит", — подчеркнули в МИД.Заявления посла раскритиковал и глава ведомства Сергей Лавров. По его словам, дипломат умолчал о ведущей роли Парижа в направлении Украины и ее народа к катастрофе.Глава французской дипмиссии также не упомянул, что Киев задолго до начала спецоперации стал методично уничтожать законодательно русский язык во всех сферах, включая образование, культуру, средства массовой информации, напомнил министр.

https://ria.ru/20250409/mid-2010191817.html

https://ria.ru/20250425/lavrov-2013449892.html

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в мире, франция, россия, николя де ривьер, сергей лавров, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, украина, париж