https://ria.ru/20250427/rif-2013643809.html

СМИ: китайская береговая охрана высадилась на спорном рифе у Филиппин

СМИ: китайская береговая охрана высадилась на спорном рифе у Филиппин - РИА Новости, 27.04.2025

СМИ: китайская береговая охрана высадилась на спорном рифе у Филиппин

Береговая охрана Китая высадилась на рифе в Южно-Китайском море недалеко от Филиппин, сообщает газета Global Times. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T02:19:00+03:00

2025-04-27T02:19:00+03:00

2025-04-27T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Береговая охрана Китая высадилась на рифе в Южно-Китайском море недалеко от Филиппин, сообщает газета Global Times."В середине апреля Береговая охрана Китая (КБО) обеспечивала контроль над морем и осуществляла суверенную юрисдикцию в Тесянь Цзяо в Южно-Китайском море", — говорится в публикации.По данным издания, группа офицеров высадилась на риф для проведения осмотра и видеофиксации незаконной деятельности."Это демонстрирует эффективный контроль CCG, регулярное патрулирование над исконной территорией и ответственный подход к защите морской среды в соответствии с законами и правилами", — приводятся в материале слова директора Исследовательского центра Всемирного флота при Национальном институте исследований Южно-Китайского моря Чэня Сянмяо.Сообщается, что на рифе также развернули флаг КНР в знак утверждения суверенитета.

https://ria.ru/20250422/boeing-2012526010.html

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в мире, китай, южно-китайское море, филиппины