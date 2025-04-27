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Врач рассказала о пользе ботвы репы в лечении болезни Альцгеймера - РИА Новости, 27.04.2025
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03:27 27.04.2025 (обновлено: 03:51 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/repa-2013645249.html
Врач рассказала о пользе ботвы репы в лечении болезни Альцгеймера
Врач рассказала о пользе ботвы репы в лечении болезни Альцгеймера - РИА Новости, 27.04.2025
Врач рассказала о пользе ботвы репы в лечении болезни Альцгеймера
Защитить нервную ткань мозга от повреждений и предотвратить развитие болезни Альцгеймера помогает витамин К, который в большом количестве содержится в ботве... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:27:00+03:00
2025-04-27T03:51:00+03:00
людмила сухорукова
россия
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защитить нервную ткань мозга от повреждений и предотвратить развитие болезни Альцгеймера помогает витамин К, который в большом количестве содержится в ботве репы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Ботва репы - ценный источник витамина К: в 100 граммах содержится 186% от рекомендованной суточной нормы. Этот витамин играет важную роль в укреплении костей путем стимулирования активности молодых клеток костной ткани (остеобластов). Кроме того, он защищает нервную ткань мозга от повреждений и тем самым предотвращает развитие болезни Альцгеймера", - сказала Сухорукова. Кроме того, репа является источником редких микроэлементов и металлов: меди, железа, марганца, цинка, йода и других. Фосфора в репе больше, чем в редисе и редьке, а серы, необходимой для очистки крови и растворения камней в почках и мочевом пузыре, больше, чем в любом другом овоще. В репе содержится природный антибиотик, задерживающий развитие некоторых грибков. Также репа богата витаминами Е и Н. Однако стоит ограничить употребление репы при склонности к аллергическим реакциям, при повышенной кислотности желудка, обострении гастрита, при колите, язве желудка и 12-перстной кишки, осложненных формах диабета, хронической гипотонии, серьезных нарушениях работы почек и печени и склонности к метеоризму. Не стоит давать репу детям в возрасте до двух лет.
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людмила сухорукова, россия, общество, здоровье - общество
Людмила Сухорукова, Россия, Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказала о пользе ботвы репы в лечении болезни Альцгеймера

Гастроэнтеролог Сухорукова: ботва репы — ценный источник витамина К

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСбор репы и морковки
Сбор репы и морковки - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сбор репы и морковки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защитить нервную ткань мозга от повреждений и предотвратить развитие болезни Альцгеймера помогает витамин К, который в большом количестве содержится в ботве репы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Ботва репы - ценный источник витамина К: в 100 граммах содержится 186% от рекомендованной суточной нормы. Этот витамин играет важную роль в укреплении костей путем стимулирования активности молодых клеток костной ткани (остеобластов). Кроме того, он защищает нервную ткань мозга от повреждений и тем самым предотвращает развитие болезни Альцгеймера", - сказала Сухорукова.
Кроме того, репа является источником редких микроэлементов и металлов: меди, железа, марганца, цинка, йода и других. Фосфора в репе больше, чем в редисе и редьке, а серы, необходимой для очистки крови и растворения камней в почках и мочевом пузыре, больше, чем в любом другом овоще.
В репе содержится природный антибиотик, задерживающий развитие некоторых грибков. Также репа богата витаминами Е и Н.
Однако стоит ограничить употребление репы при склонности к аллергическим реакциям, при повышенной кислотности желудка, обострении гастрита, при колите, язве желудка и 12-перстной кишки, осложненных формах диабета, хронической гипотонии, серьезных нарушениях работы почек и печени и склонности к метеоризму. Не стоит давать репу детям в возрасте до двух лет.
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