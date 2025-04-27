https://ria.ru/20250427/rassledovanie-2013655784.html

Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире

Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире - РИА Новости, 27.04.2025

Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире

Пакистан хочет международного расследования теракта в Джамму и Кашмире, считает обвинения в свой адрес голословными, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:16:00+03:00

2025-04-27T08:16:00+03:00

2025-04-27T08:19:00+03:00

пакистан

кашмир

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шехбаз шариф

джамму

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пакистан хочет международного расследования теракта в Джамму и Кашмире, считает обвинения в свой адрес голословными, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.Ранее власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний."Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил провести международное расследование этого инцидента. Давайте выясним, кто является виновником и исполнителем этого инцидента в Индии, в Кашмире… разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан. Это просто заявления, пустые заявления и ничего больше", - заявил Асиф в интервью РИА Новости.Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240809/pakistan-1965283996.html

https://ria.ru/20210920/indiya-1751047190.html

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пакистан, кашмир, в мире, шехбаз шариф, джамму