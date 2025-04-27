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Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире - РИА Новости, 27.04.2025
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08:16 27.04.2025 (обновлено: 08:19 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/rassledovanie-2013655784.html
Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире
Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире - РИА Новости, 27.04.2025
Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире
Пакистан хочет международного расследования теракта в Джамму и Кашмире, считает обвинения в свой адрес голословными, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:16:00+03:00
2025-04-27T08:19:00+03:00
пакистан
кашмир
в мире
шехбаз шариф
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пакистан хочет международного расследования теракта в Джамму и Кашмире, считает обвинения в свой адрес голословными, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.Ранее власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний."Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил провести международное расследование этого инцидента. Давайте выясним, кто является виновником и исполнителем этого инцидента в Индии, в Кашмире… разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан. Это просто заявления, пустые заявления и ничего больше", - заявил Асиф в интервью РИА Новости.Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240809/pakistan-1965283996.html
https://ria.ru/20210920/indiya-1751047190.html
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пакистан, кашмир, в мире, шехбаз шариф, джамму
Пакистан, Кашмир, В мире, Шехбаз Шариф, Джамму
Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире

МО Пакистана призвало провести международное расследование теракта в Кашмире

© Flickr / JarjanПакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Flickr / Jarjan
Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пакистан хочет международного расследования теракта в Джамму и Кашмире, считает обвинения в свой адрес голословными, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.
Ранее власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
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9 августа 2024, 19:44
"Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил провести международное расследование этого инцидента. Давайте выясним, кто является виновником и исполнителем этого инцидента в Индии, в Кашмире… разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан. Это просто заявления, пустые заявления и ничего больше", - заявил Асиф в интервью РИА Новости.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Индийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмире, контролируемом Индией - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Индия отключила связь в Кашмире из-за нападения террористов
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