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Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы - РИА Новости, 27.04.2025
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17:28 27.04.2025 (обновлено: 20:52 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/ralli-2013704554.html
Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы
Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы - РИА Новости, 27.04.2025
Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве прошло ретроралли. Уникальные советские автомобили — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.04.2025
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фото
авто
москва
музей победы
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В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве прошло ретроралли. Уникальные советские автомобили — в фотоленте Ria.ru.
москва
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РИА Новости
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353
60
фото, фото, авто, москва, музей победы
Фото, Авто, Москва, Музей Победы

Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы

Читать ria.ru в
Дзен
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве прошло ретроралли. Уникальные советские автомобили — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В последнее воскресенье апреля на площади Победителей у Музея Победы стартовало традиционное ретроралли.

Ретроралли Победа

В последнее воскресенье апреля на площади Победителей у Музея Победы стартовало традиционное ретроралли.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этот день москвичам представилась редкая возможность увидеть несколько десятков автомобилей возрастом старше 30 лет.

Ретроралли Победа

В этот день москвичам представилась редкая возможность увидеть несколько десятков автомобилей возрастом старше 30 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

До начала ралли желающие смогли вблизи рассмотреть уникальные машины и познакомиться с их экипажами.

Ретроралли Победа

До начала ралли желающие смогли вблизи рассмотреть уникальные машины и познакомиться с их экипажами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Перед гонкой участники возложили цветы к Вечному огню.

Ретроралли Победа

Перед гонкой участники возложили цветы к Вечному огню.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Участники перед началом ретроралли "Победа" на Поклонной горе в Москве.

Ретроралли Победа

Участники перед началом ретроралли "Победа" на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Маршрут гонки проложили по историческим местам столицы, включая точки, где во время обороны Москвы располагались зенитные установки.

Ретроралли Победа

Маршрут гонки проложили по историческим местам столицы, включая точки, где во время обороны Москвы располагались зенитные установки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Мужчина фотографирует автомобили перед началом ретроралли.

Ретроралли Победа

Мужчина фотографирует автомобили перед началом ретроралли.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В заездах приняли участие экипажи 80 автораритетов.

Ретроралли Победа

В заездах приняли участие экипажи 80 автораритетов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Были продемонстрированы машины отечественного и иностранного автопромов.

Ретроралли Победа

Были продемонстрированы машины отечественного и иностранного автопромов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После окончания ралли зрители снова получили возможность посмотреть на автомобили, закончившие заезд.

Ретроралли Победа

После окончания ралли зрители снова получили возможность посмотреть на автомобили, закончившие заезд.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Ралли финиширует около Музея Победы на Поклонной горе.

Ретроралли Победа

Ралли финиширует около Музея Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 11
 
ФотоАвтоМоскваМузей Победы
 
 
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