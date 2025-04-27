https://ria.ru/20250427/ralli-2013704554.html

Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы

Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы - РИА Новости, 27.04.2025

Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве прошло ретроралли. Уникальные советские автомобили — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:28:00+03:00

2025-04-27T17:28:00+03:00

2025-04-27T20:52:00+03:00

фото

авто

москва

музей победы

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В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве прошло ретроралли. Уникальные советские автомобили — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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