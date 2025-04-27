Ретроралли "Победа": классика автопрома на улицах Москвы
В последнее воскресенье апреля на площади Победителей у Музея Победы стартовало традиционное ретроралли.
В последнее воскресенье апреля на площади Победителей у Музея Победы стартовало традиционное ретроралли.
В этот день москвичам представилась редкая возможность увидеть несколько десятков автомобилей возрастом старше 30 лет.
В этот день москвичам представилась редкая возможность увидеть несколько десятков автомобилей возрастом старше 30 лет.
До начала ралли желающие смогли вблизи рассмотреть уникальные машины и познакомиться с их экипажами.
До начала ралли желающие смогли вблизи рассмотреть уникальные машины и познакомиться с их экипажами.
Перед гонкой участники возложили цветы к Вечному огню.
Перед гонкой участники возложили цветы к Вечному огню.
Участники перед началом ретроралли "Победа" на Поклонной горе в Москве.
Участники перед началом ретроралли "Победа" на Поклонной горе в Москве.
Маршрут гонки проложили по историческим местам столицы, включая точки, где во время обороны Москвы располагались зенитные установки.
Маршрут гонки проложили по историческим местам столицы, включая точки, где во время обороны Москвы располагались зенитные установки.
Мужчина фотографирует автомобили перед началом ретроралли.
Мужчина фотографирует автомобили перед началом ретроралли.
В заездах приняли участие экипажи 80 автораритетов.
В заездах приняли участие экипажи 80 автораритетов.
Были продемонстрированы машины отечественного и иностранного автопромов.
Были продемонстрированы машины отечественного и иностранного автопромов.
После окончания ралли зрители снова получили возможность посмотреть на автомобили, закончившие заезд.
После окончания ралли зрители снова получили возможность посмотреть на автомобили, закончившие заезд.
Ралли финиширует около Музея Победы на Поклонной горе.
Ралли финиширует около Музея Победы на Поклонной горе.