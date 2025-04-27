ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля
© AP Photo / Dan BaliltyИзраильские военные в Тель-Авиве
© AP Photo / Dan Balilty
Израильские военные в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена, говорится в Telegram-канале военных.
"Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы", — сообщили в ЦАХАЛ.
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В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу.
Позднее армия обороны страны сообщила о ликвидации летевшего снаряда.
Вечером 15 марта Центральное командование Штатов объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".
Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля, объясняя свои действия помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
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