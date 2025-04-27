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ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля - РИА Новости, 27.04.2025
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04:59 27.04.2025 (обновлено: 08:27 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/raketa-2013648336.html
ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля
ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля - РИА Новости, 27.04.2025
ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена, говорится в Telegram-канале военных. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T04:59:00+03:00
2025-04-27T08:27:00+03:00
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ансар алла
красное море
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена, говорится в Telegram-канале военных."Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы", — сообщили в ЦАХАЛ.В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу.Позднее армия обороны страны сообщила о ликвидации летевшего снаряда.Вечером 15 марта Центральное командование Штатов объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля, объясняя свои действия помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250426/ataka-2013569707.html
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, красное море
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ансар Алла, Красное море
ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

© AP Photo / Dan BaliltyИзраильские военные в Тель-Авиве
Израильские военные в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Dan Balilty
Израильские военные в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена, говорится в Telegram-канале военных.
"Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы", — сообщили в ЦАХАЛ.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Хуситы заявили, что атаковали авиабазу на юге Израиля
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Вечером 15 марта Центральное командование Штатов объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".
Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля, объясняя свои действия помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
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В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАнсар АллаКрасное море
 
 
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