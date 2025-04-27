https://ria.ru/20250427/raketa-2013648336.html

ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля - РИА Новости, 27.04.2025

ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена, говорится в Telegram-канале военных. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:59:00+03:00

2025-04-27T04:59:00+03:00

2025-04-27T08:27:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена, говорится в Telegram-канале военных."Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы", — сообщили в ЦАХАЛ.В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу.Позднее армия обороны страны сообщила о ликвидации летевшего снаряда.Вечером 15 марта Центральное командование Штатов объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля, объясняя свои действия помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250426/ataka-2013569707.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, красное море