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Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ

Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025

Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T22:09:00+03:00

2025-04-27T22:09:00+03:00

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черное море

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

республика крым

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

республика крым

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черное море, россия, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)