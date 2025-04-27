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Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:09:00+03:00
2025-04-27T22:09:00+03:00
2025-04-27T22:19:00+03:00
черное море
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республика крым
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Крымом и Черным морем