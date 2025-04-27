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Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
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22:09 27.04.2025 (обновлено: 22:19 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pvo-2013735002.html
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:09:00+03:00
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черное море
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
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черное море, россия, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Крымом и Черным морем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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