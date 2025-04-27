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ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 27.04.2025 (обновлено: 08:35 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pvo-2013653009.html
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 27.04.2025
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью
Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:16:00+03:00
2025-04-27T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области", — заявили в ведомстве.Поздно вечером в субботу Минобороны рассказало о еще трех сбитых БПЛА над регионом.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших из-за ночной атаки противника нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью

Минувшей ночью средства ПВО сбили 5 украинских БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области", — заявили в ведомстве.
Поздно вечером в субботу Минобороны рассказало о еще трех сбитых БПЛА над регионом.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших из-за ночной атаки противника нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныАлександр Богомаз
 
 
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