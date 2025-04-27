https://ria.ru/20250427/pvo-2013653009.html

ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью

ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 27.04.2025

ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью

Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T07:16:00+03:00

2025-04-27T07:16:00+03:00

2025-04-27T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

александр богомаз

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области", — заявили в ведомстве.Поздно вечером в субботу Минобороны рассказало о еще трех сбитых БПЛА над регионом.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших из-за ночной атаки противника нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, александр богомаз