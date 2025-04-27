https://ria.ru/20250427/pvo-2013653009.html
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 27.04.2025
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью
Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:16:00+03:00
2025-04-27T07:16:00+03:00
2025-04-27T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области", — заявили в ведомстве.Поздно вечером в субботу Минобороны рассказало о еще трех сбитых БПЛА над регионом.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших из-за ночной атаки противника нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Брянской областью
Минувшей ночью средства ПВО сбили 5 украинских БПЛА над Брянской областью