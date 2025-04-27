https://ria.ru/20250427/putin-2013719102.html

Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области

Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области - РИА Новости, 27.04.2025

Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области

Владимир Путин после завершения операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:43:00+03:00

2025-04-27T18:43:00+03:00

2025-04-27T19:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Путин после завершения операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу", — сказал он.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

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россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность