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Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
Владимир Путин после завершения операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:43:00+03:00
2025-04-27T18:43:00+03:00
2025-04-27T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Путин после завершения операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу", — сказал он.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
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россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
Путин поблагодарил командующего группировкой за освобождение Курской области