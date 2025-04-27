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Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 27.04.2025 (обновлено: 19:52 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/putin-2013719102.html
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
Владимир Путин после завершения операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:43:00+03:00
2025-04-27T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
дмитрий песков
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Путин после завершения операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу", — сказал он.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области

Путин поблагодарил командующего группировкой за освобождение Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Путин после завершения операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу", — сказал он.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Убийцы без нервов: разбитые в Курске ВСУ были к этому совершенно не готовы
26 апреля, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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