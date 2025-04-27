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Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве - РИА Новости, 27.04.2025
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10:57 27.04.2025 (обновлено: 11:09 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/putin--2013667915.html
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве - РИА Новости, 27.04.2025
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:57:00+03:00
2025-04-27T11:09:00+03:00
иран
в мире
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
масуд пезешкиан
россия
владимир путин
али хаменеи
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, отметив, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи... Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в телеграмме.Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.В результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган погибли 25 человек, более 1100 пострадали.
https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html
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иран, в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, масуд пезешкиан, россия, владимир путин, али хаменеи
Иран, В мире, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, Масуд Пезешкиан, Россия, Владимир Путин, Али Хаменеи
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве

Путин направил соболезнования руководству Ирана после гибели людей при взрыве

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, отметив, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Управление иранского порта Бендер-Аббас раскрыло подробности взрыва
26 апреля, 15:05
"Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи... Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в телеграмме.
Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган погибли 25 человек, более 1100 пострадали.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100
Вчера, 09:23
 
ИранВ миреВзрыв в иранском порту в Бендер-АббасеМасуд ПезешкианРоссияВладимир ПутинАли Хаменеи
 
 
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