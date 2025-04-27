https://ria.ru/20250427/putin--2013667915.html

Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве

Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве - РИА Новости, 27.04.2025

Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T10:57:00+03:00

2025-04-27T10:57:00+03:00

2025-04-27T11:09:00+03:00

иран

в мире

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

масуд пезешкиан

россия

владимир путин

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013598801_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_ccb117a6b2710b6928e9c0b09a9bee88.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, отметив, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи... Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в телеграмме.Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.В результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган погибли 25 человек, более 1100 пострадали.

https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html

https://ria.ru/20250427/vzryv-2013660045.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, масуд пезешкиан, россия, владимир путин, али хаменеи