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Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве - РИА Новости, 27.04.2025
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:57:00+03:00
2025-04-27T10:57:00+03:00
2025-04-27T11:09:00+03:00
иран
в мире
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
масуд пезешкиан
россия
владимир путин
али хаменеи
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, отметив, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи... Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в телеграмме.Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.В результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган погибли 25 человек, более 1100 пострадали.
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иран, в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, масуд пезешкиан, россия, владимир путин, али хаменеи
Иран, В мире, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, Масуд Пезешкиан, Россия, Владимир Путин, Али Хаменеи
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве
Путин направил соболезнования руководству Ирана после гибели людей при взрыве