https://ria.ru/20250427/primore-2013651034.html

В Приморье ищут бежавшего из колонии иностранца

В Приморье ищут бежавшего из колонии иностранца - РИА Новости, 27.04.2025

В Приморье ищут бежавшего из колонии иностранца

Осуждённого в России иностранца, бежавшего из колонии-поселения, разыскивают в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале ГУФСИН России по региону. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T06:28:00+03:00

2025-04-27T06:28:00+03:00

2025-04-27T07:32:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Осуждённого в России иностранца, бежавшего из колонии-поселения, разыскивают в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале ГУФСИН России по региону. "ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения... принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в посёлке Приморский Хасанского района", - говорится в сообщении. Жителей края попросили с пониманием отнестись к мерам правоохранительных органов по поиску и оказать содействие в установлении местонахождения осуждённого, сообщив информацию по телефону или в ближайшем отделении полиции. "Был одет: черные куртка с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки", - уточнили в ГУФСИН. Пост сопроводили фотографией, на которой видно, что сбежавший осуждённый достаточно высокого роста - под 180 сантиметров. В ГУФСИН региона также напомнили, что по статье 129 УИК РФ осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором: могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать ее с разрешения администрации.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, иностранец "осуждён за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". В дальнейшем суд будет решать, сколько может быть "добавлено" за побег, пояснил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250312/strelkov-2004595283.html

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происшествия, россия, приморский край