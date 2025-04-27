https://ria.ru/20250427/primore-2013651034.html
В Приморье ищут бежавшего из колонии иностранца
В Приморье ищут бежавшего из колонии иностранца - РИА Новости, 27.04.2025
В Приморье ищут бежавшего из колонии иностранца
Осуждённого в России иностранца, бежавшего из колонии-поселения, разыскивают в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале ГУФСИН России по региону. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:28:00+03:00
2025-04-27T06:28:00+03:00
2025-04-27T07:32:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Осуждённого в России иностранца, бежавшего из колонии-поселения, разыскивают в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале ГУФСИН России по региону. "ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения... принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в посёлке Приморский Хасанского района", - говорится в сообщении. Жителей края попросили с пониманием отнестись к мерам правоохранительных органов по поиску и оказать содействие в установлении местонахождения осуждённого, сообщив информацию по телефону или в ближайшем отделении полиции. "Был одет: черные куртка с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки", - уточнили в ГУФСИН. Пост сопроводили фотографией, на которой видно, что сбежавший осуждённый достаточно высокого роста - под 180 сантиметров. В ГУФСИН региона также напомнили, что по статье 129 УИК РФ осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором: могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать ее с разрешения администрации.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, иностранец "осуждён за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". В дальнейшем суд будет решать, сколько может быть "добавлено" за побег, пояснил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250312/strelkov-2004595283.html
https://ria.ru/20250408/efremov-2009964819.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье ищут бежавшего из колонии иностранца
ГУФСИН: в Приморье разыскивают иностранца, бежавшего из колонии-поселения
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Осуждённого в России иностранца, бежавшего из колонии-поселения, разыскивают в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале ГУФСИН России по региону.
"ГУФСИН России
по Приморскому краю
просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения... принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая
, отбывавшего наказание в КП-26 в посёлке Приморский Хасанского района", - говорится в сообщении.
Жителей края попросили с пониманием отнестись к мерам правоохранительных органов по поиску и оказать содействие в установлении местонахождения осуждённого, сообщив информацию по телефону или в ближайшем отделении полиции.
"Был одет: черные куртка с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки", - уточнили в ГУФСИН.
Пост сопроводили фотографией, на которой видно, что сбежавший осуждённый достаточно высокого роста - под 180 сантиметров.
В ГУФСИН региона также напомнили, что по статье 129 УИК РФ осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором: могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать ее с разрешения администрации.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, иностранец "осуждён за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". В дальнейшем суд будет решать, сколько может быть "добавлено" за побег, пояснил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.