https://ria.ru/20250427/prigovor-2013643633.html

"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского

"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025

"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского

Невыполнимые требования Владимира Зеленского, которые он выдвигает в рамках переговоров по завершению конфликта, могут уничтожить Украину, заявил известный... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T02:15:00+03:00

2025-04-27T02:15:00+03:00

2025-04-27T02:15:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Невыполнимые требования Владимира Зеленского, которые он выдвигает в рамках переговоров по завершению конфликта, могут уничтожить Украину, заявил известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналистке Диане Панченко."Такая позиция — это подписание смертного приговора для граждан Украины", — сказал он.По словам профессора, пока глава киевского режима продолжает настаивать на абсолютно нереалистичных условиях, которые только ухудшают положение его страны, президент США Дональд Трамп уже понял, что Штаты вместе с Украиной проиграли России, и хочет завершить этот конфликт."Украина не выиграет на поле боя. Она не сможет вернуться к границам 1991 года. Верить в это — еще одна фантазия", — предупредил Сакс.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, указав, что его заявления о Крыме вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, а главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность постсоветской республики. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, но впереди еще много обсуждений.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html

https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html

https://ria.ru/20250426/preduprezhdenie-2013533411.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский