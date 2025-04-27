Рейтинг@Mail.ru
"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/prigovor-2013643633.html
"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского
"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025
"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского
Невыполнимые требования Владимира Зеленского, которые он выдвигает в рамках переговоров по завершению конфликта, могут уничтожить Украину, заявил известный... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T02:15:00+03:00
2025-04-27T02:15:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008829339_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ca8194cba5b453c99e52dda960979947.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Невыполнимые требования Владимира Зеленского, которые он выдвигает в рамках переговоров по завершению конфликта, могут уничтожить Украину, заявил известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналистке Диане Панченко."Такая позиция — это подписание смертного приговора для граждан Украины", — сказал он.По словам профессора, пока глава киевского режима продолжает настаивать на абсолютно нереалистичных условиях, которые только ухудшают положение его страны, президент США Дональд Трамп уже понял, что Штаты вместе с Украиной проиграли России, и хочет завершить этот конфликт."Украина не выиграет на поле боя. Она не сможет вернуться к границам 1991 года. Верить в это — еще одна фантазия", — предупредил Сакс.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, указав, что его заявления о Крыме вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, а главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность постсоветской республики. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, но впереди еще много обсуждений.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html
https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html
https://ria.ru/20250426/preduprezhdenie-2013533411.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008829339_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f6caceb9192fac5f13d2656618d1b2f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский
"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского

Экономист Сакс назвал требования Зеленского смертным приговором для Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Невыполнимые требования Владимира Зеленского, которые он выдвигает в рамках переговоров по завершению конфликта, могут уничтожить Украину, заявил известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналистке Диане Панченко.
«
"Такая позиция — это подписание смертного приговора для граждан Украины", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа
Вчера, 15:04
По словам профессора, пока глава киевского режима продолжает настаивать на абсолютно нереалистичных условиях, которые только ухудшают положение его страны, президент США Дональд Трамп уже понял, что Штаты вместе с Украиной проиграли России, и хочет завершить этот конфликт.
"Украина не выиграет на поле боя. Она не сможет вернуться к границам 1991 года. Верить в это — еще одна фантазия", — предупредил Сакс.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом
Вчера, 14:51
В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, указав, что его заявления о Крыме вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, а главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность постсоветской республики. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, но впереди еще много обсуждений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Мы приближаемся": на Западе обратились к Трампу с жутким предупреждением
Вчера, 01:44
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала